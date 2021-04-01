Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Одна из главных проблем Intel заключается в использовании устаревшего 14-нм техпроцесса, который явно тормозит развитие компании. Дошло до того, что маркетологи начали подумывать о переименовании очередного 7-нм техпроцесса в более продвинутый 5-нм, хотя это пока только слухи. Уже в 2021 году должен состояться массовый переход на 10-нм нормы в рамках настольной линейки Alder Lake-S, но до это произойдёт явно нескоро, а вот 11-е поколение Rocket Lake-S вышло буквально несколько дней назад. Потенциальных покупателей волнует не только производительность, но и энергопотребление, а, судя по всему, с этим у Intel всё плохо.

реклама

Вчера состоялась прямая трансляция с мероприятия MSI, в рамках которой прошла демонстрация возможностей двух флагманов линейки: Core i7-11700K и Core i9-11900K. Оба обладают восьмью ядрами и тактовой частотой, выходящей за пределы 5 ГГц. Если обойтись без скучных подробностей, то Intel удалось в очередной раз себя превзойти. Вот только на этот раз это не комплимент, поскольку при максимальной нагрузке даже Core i7-11700K способен достигать 394 Вт, что пока является рекордом не только линейки, но и последних лет, ведь таких горячих настольных процессоров у Intel не было очень давно.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 6700XT в Ситилинке - смотри цену 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060

Но есть и хорошие новости. Так, далеко не везде аппетит новых процессоров будет максимальный. Например, в тесте AIDA64 FPU AVX оба камушка смогли проглотить не больше 340 Вт и только в Prime95 AVX этот показатель достигал 394 Вт. А вот 6-ядерный Core i5-11600K оказался куда скромнее и не способен выжать из системы больше 243 Вт в тесте AIDA64 довольно немалых 282 Вт в бенчмарке PRIME95 AVX.

реклама

Пожалуй, самым любопытным моментом здесь будет переход от высоких значений энергопотребления к максимальным. По словам экспертов, для достижения 5 ГГц Core i9-11900K достаточно всего 300 Вт, что очень неплохо, а вот дальше каждые 100 МГц даются с большим трудом и требуют дополнительные 60 Вт. Это кажется неразумным, поскольку в обычных условиях рост на 100 МГц обходится этому камню в 20 Вт. Эксперты рекомендуют понизить значение энергопотребления до 5 ГГц, что позволит получить всё ещё крайне мощный, но не такой прожорливый камень.