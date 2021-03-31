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Современные процессоры крайне сложны и описать их с помощью только лишь одной характеристики невозможно. Это значит, что когда мы говорим о тактовой частоте, то стоит учитывать и год выпуска, и поколение, а главное – технологический процесс, на котором построен данный чип. Например, сегодня Intel производит процессоры согласно нормам 14-нм техпроцесса. Технология кажется устаревшей, ведь конкуренты давно ушли вперёд, но, как это не странно, новый Core i9-11900К при своих восьми ядрах ничуть не уступает 16-ядерному Ryzen 9 5950Х в играх. Отставание есть, но оно не такое значительно, чтобы мы о нём говорили в серьёз. В рабочих приложениях разница куда больше, но в данный момент важно понять одно: 14-нм техпроцесс Intel не так уж и плох. Сегодня, когда мы говорим о современных процессорах, обязательно упоминаем плотность расположения транзисторов, которые размещаются на 1 мм2. Так, на 14-нм техпроцессе Intel прекрасно располагаются 37.5 миллионов транзисторов, а вот на 10-нм TSMC – уже 52.5 миллиона. Но на горизонте уже 10 нанометров от Intel.

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Выпустив новое поколение Alder Lake-S синие получат плотность 101 миллион на мм2, что даже выше, чем сегодня на 7-нм от TSMC. Неясно, насколько новые процессоры будут быстрее текущего поколения, но на 2023 год намечен выход ещё более продвинутых 7-нм чипов, которые получат плотность, достигающую пиковых 250 миллионов транзисторов на 1 квадратный миллиметр. Для сравнения, это лучше того, что сегодня предлагает TSMC избранным клиентам. Ну а впереди переход на 3-нм, которые смогут принести 290 миллионов на мм2.

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Видимо маркетологи Intel прекрасно понимают, что в этом мире всё решают цифры. Как стало известно, в 2023 году (предположительно) синие выпустят на 7-нм техпроцесс, а 5-нм. Неожиданно? Никакой магии, просто игра с цифрами. Поскольку 7-нм от Intel круче чем 5-нм TSMC, то переименовав семёрку в пятёрку можно гораздо быстрее догнать конкурента. Странно, что Intel до этого не додумалась раньше. Можно было ещё три года назад переименовать 14-нм в 4-нм и стать лидером отрасли, правда только на бумаге, хотя фанаты несомненно были бы рады.