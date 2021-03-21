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Несколько дней назад стало известно о выходе стабильной EMUI 11 на 39 смартфонов HUAWEI. Что важно, инсайдерские утечки не подтвердились, в результате мы окончательно убедились, что китайская компания решила отказаться от поддержки целого ряда телефонов. В данном случае мы укажем только аппараты под брендом HUAWEI, которые были выпущены не ранее 2020 года. Клоны в списке не присутствуют, поэтому некоторых гаджетов может не быть, поскольку в Китае и Индии часть из них имеет другие названия.

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Прежде всего нас интересует серия P40 Lite. На неё возлагались большие надежды. Пожалуй, эти телефоны были действительно популярны в РФ. Единственным исключением был P40 lite 5G, который не пользовался успехом, поскольку технология связи пятого поколения отечественными операторами не поддерживается. P Smart 2020 также принадлежит к популярной линейке и с незначительными изменениями перекочевал в 2021 год. Данный аппарат неплохо продаётся, вот только его покупатели не подозревают, что им достаётся фактически мёртвый девайс с нулевой поддержкой.

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Серия Enjoy 20 по всем правилам претендовала на получение EMUI 11, особенно Enjoy 20 Plus, который получил быструю зарядку на 40 Вт и полностью безрамочный дисплей с выезжающей камерой. Он был чрезвычайно популярен в Китае, но на отечественный рынок пришёл с совершенно другим ценником.

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Серии Y8 и Y9 созданы как попытка отвоевать несколько процентов рыночной доли у конкурентов, стоимость которых ниже 200 долларов. Попытка была чрезвычайно удачной, ведь здесь и 48 Мп камера и аккумулятор на 4000 мАч. Решение оказать им в дальнейших обновлениях ставит в тупик, поскольку все телефоны Xiaomi 2020 года получили доступ как Android 11, так и к MIUI 12.5. Ещё раз повторимся, список не полный поскольку HUAWEI выпускала множество различных версий указанных выше аппаратов в Китае, индии и африканских странах, пытаясь удешевить смартфоны за счёт уменьшения количества камер или менее производительных процессоров. Нашим покупателям подобные девайсы не известны, поэтому остановимся на перечисленных двенадцати.