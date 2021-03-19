HUAWEI выпустила стабильную прошивку EMUI 11 на 39 актуальных смартфонов 2019-2020-го года
Первые сведения о начале создания прошивки EMUI 11 появились ещё осенью 2020 года. На тот момент тучи только начали сгущаться над HUAWEI, и китайский производитель строил масштабные планы, планируя в ближайшие несколько лет нарастить продажи, заняв место лидера. По итогам 2020 года китайская компания с большим трудом удержалась на третьей позиции, но только за счёт первых двух кварталов, ведь последний стал для HUAWEI критическим.
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Скорее всего ситуация в текущем году только усугубиться, что приведёт к ещё более печальным последствиям. Если вы думали, что всё это далёкая перспектива, то спешим вас удивить, ведь уже сейчас заметны последствия. В честности целый ряд актуальных смартфонов 2020 года неожиданно перешёл в ранг устаревших, что стало неприятным сюрпризом для покупателей бюджетных телефонов. А ведь всё так хорошо начиналось. Где-то по сети гуляют списки, в которых значатся более 70 аппаратов, которые якобы должны были получить EMUI 11 (Magic UI 4 для бренда Honor).
Сегодня у нас отрезвляющий перечень, в котором присутствуют смартфоны имеющие как минимум стабильную бета-версию. Все они подтверждены самой HUAWEI в том или ином виде, а значит сомневаться в их доступе к новой прошивке не стоит. Перечень небольшой и состоит из 39 девайсов. Из них 25 – это телефоны HUAWEI, 5 планшетов и 9 телефонов марки Honor.
Скорее всего это список окончательный, а значит все остальные аппараты не получат EMUI 11. Сроки для всех телефонов разные. Некоторые пользователи уже давно расхаживают с флагманами на базе новой прошивки, другие – могут её получить к концу апреля.
- Huawei Mate 30
- Huawei P40 Pro
- Huawei Nova 7 Pro
- Huawei Mate 30 RS Porsche design
- Huawei P30 Pro
- Huawei Nova 5 Pro
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20
- Huawei P40 Pro+
- Huawei P30
- Huawei Mate 30 5G
- Huawei Nova 6
- Huawei Mate 20 X (4G)
- Huawei Mate X
- Huawei P30 Pro New Edition
- Huawei Nova 6 5G
- Huawei Nova 7 SE
- Huawei Mate 20 Porsche RS
- Huawei Mate 30 Pro
- Huawei Mate 30 Pro 5G
- Huawei Mate 20 X (5G)
- Huawei Nova 5T
- Huawei Nova 7
- Huawei Mate Xs
- Huawei P40
- Huawei MatePad 10.8
- Huawei MediaPad M6 Series
- Huawei MatePad Pro 4G
- Huawei MatePad Pro 5G
- Huawei MatePad
- Honor 30 Pro+
- Honor 20
- Honor Magic 2
- Honor 30
- Honor V30 Pro/View30 Pro
- Honor V20
- Honor 30 Pro
- Honor V30/View30
- Honor 20 Pro
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