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Первые сведения о начале создания прошивки EMUI 11 появились ещё осенью 2020 года. На тот момент тучи только начали сгущаться над HUAWEI, и китайский производитель строил масштабные планы, планируя в ближайшие несколько лет нарастить продажи, заняв место лидера. По итогам 2020 года китайская компания с большим трудом удержалась на третьей позиции, но только за счёт первых двух кварталов, ведь последний стал для HUAWEI критическим.

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Скорее всего ситуация в текущем году только усугубиться, что приведёт к ещё более печальным последствиям. Если вы думали, что всё это далёкая перспектива, то спешим вас удивить, ведь уже сейчас заметны последствия. В честности целый ряд актуальных смартфонов 2020 года неожиданно перешёл в ранг устаревших, что стало неприятным сюрпризом для покупателей бюджетных телефонов. А ведь всё так хорошо начиналось. Где-то по сети гуляют списки, в которых значатся более 70 аппаратов, которые якобы должны были получить EMUI 11 (Magic UI 4 для бренда Honor).

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Сегодня у нас отрезвляющий перечень, в котором присутствуют смартфоны имеющие как минимум стабильную бета-версию. Все они подтверждены самой HUAWEI в том или ином виде, а значит сомневаться в их доступе к новой прошивке не стоит. Перечень небольшой и состоит из 39 девайсов. Из них 25 – это телефоны HUAWEI, 5 планшетов и 9 телефонов марки Honor.

Скорее всего это список окончательный, а значит все остальные аппараты не получат EMUI 11. Сроки для всех телефонов разные. Некоторые пользователи уже давно расхаживают с флагманами на базе новой прошивки, другие – могут её получить к концу апреля.

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