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HUAWEI выпустила стабильную прошивку EMUI 11 на 39 актуальных смартфонов 2019-2020-го года

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Первые сведения о начале создания прошивки EMUI 11 появились ещё осенью 2020 года. На тот момент тучи только начали сгущаться над HUAWEI, и китайский производитель строил масштабные планы, планируя в ближайшие несколько лет нарастить продажи, заняв место лидера. По итогам 2020 года китайская компания с большим трудом удержалась на третьей позиции, но только за счёт первых двух кварталов, ведь последний стал для HUAWEI критическим. 

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Скорее всего ситуация в текущем году только усугубиться, что приведёт к ещё более печальным последствиям. Если вы думали, что всё это далёкая перспектива, то спешим вас удивить, ведь уже сейчас заметны последствия. В честности целый ряд актуальных смартфонов 2020 года неожиданно перешёл в ранг устаревших, что стало неприятным сюрпризом для покупателей бюджетных телефонов. А ведь всё так хорошо начиналось. Где-то по сети гуляют списки, в которых значатся более 70 аппаратов, которые якобы должны были получить EMUI 11 (Magic UI 4 для бренда Honor).

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Сегодня у нас отрезвляющий перечень, в котором присутствуют смартфоны имеющие как минимум стабильную бета-версию. Все они подтверждены самой HUAWEI в том или ином виде, а значит сомневаться в их доступе к новой прошивке не стоит. Перечень небольшой и состоит из 39 девайсов. Из них 25 – это телефоны HUAWEI, 5 планшетов и 9 телефонов марки Honor. 

Скорее всего это список окончательный, а значит все остальные аппараты не получат EMUI 11. Сроки для всех телефонов разные. Некоторые пользователи уже давно расхаживают с флагманами на базе новой прошивки, другие – могут её получить к концу апреля.  

  1. Huawei Mate 30
  2. Huawei P40 Pro
  3. Huawei Nova 7 Pro
  4. Huawei Mate 30 RS Porsche design
  5. Huawei P30 Pro
  6. Huawei Nova 5 Pro
  7. Huawei Mate 20 Pro
  8. Huawei Mate 20
  9. Huawei P40 Pro+
  10. Huawei P30
  11. Huawei Mate 30 5G
  12. Huawei Nova 6
  13. Huawei Mate 20 X (4G)
  14. Huawei Mate X
  15. Huawei P30 Pro New Edition
  16. Huawei Nova 6 5G
  17. Huawei Nova 7 SE
  18. Huawei Mate 20 Porsche RS
  19. Huawei Mate 30 Pro
  20. Huawei Mate 30 Pro 5G
  21. Huawei Mate 20 X (5G)
  22. Huawei Nova 5T
  23. Huawei Nova 7
  24. Huawei Mate Xs
  25. Huawei P40 
  1. Huawei MatePad 10.8
  2. Huawei MediaPad M6 Series
  3. Huawei MatePad Pro 4G
  4. Huawei MatePad Pro 5G
  5. Huawei MatePad 
  1. Honor 30 Pro+
  2. Honor 20
  3. Honor Magic 2
  4. Honor 30
  5. Honor V30 Pro/View30 Pro
  6. Honor V20
  7. Honor 30 Pro
  8. Honor V30/View30
  9. Honor 20 Pro
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