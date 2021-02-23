Эксперты Tomshardware опровергли миф о деградации графического чипа видеокарт после майнинга
Совсем недавно представители Ютуб-канала Testing Games выпустили любопытное видео, в котором рассказали о деградации графического чипа после майнинга. Якобы в среднем шахтёрская версия GeForce RTX 2080 Ti от 10 до 20% медленнее аналогичной версии, которая использовалась исключительно в геймерских ценах. Столь смелое утверждение не могло остаться незамеченным.
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Сегодня эксперты Tomshardware обсудили данную тему, пояснив несоответствия в методике. Согласно легенде, ребята из Testing Games получили в руки майнерскую видеокарту после полутора лет неустанного труда на неизвестной ферме. Далее они где-то раздобыли ещё одну такую же, а после запустили в играх обе модели. Результат доступен на видео, но мы вам уже рассказали, что деградация графического чипа составила до 20%, что отразилось на снижении производительности.
По мнению Tomshardware, проблема в том, что Testing Games просто проигнорировали стандартную процедуру замены терпомасты и банальную очистку от пыли. На видео видно, что майнерская карта имеет температуру на 16 градусов больше, а значит виновницей обнаруженной деградации стала неверная методика и полное отсутствие предварительной подготовки.
Всем читателям эксперты советуют всегда проводить простые процедуры замены термопасты на купленных с рук видеокартах. Если вы не имеете нужных навыков, хотя бы очистите пыль, или попросите помощи специалистов. Ну а в данном случае никакой деградации нет, а значит при правильном обслуживании видеокарта ещё долго может служить вам верой и правдой.
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