Перекупщики на Авито предлагают GeForce RTX 3060 в любом количестве по относительно низким ценам
Если вы ещё не устали от новостей о видеокарте GeForce RTX 3060, то у нас есть ещё целая охапка любопытных фактов. Итак, несмотря на то, что новинка демонстрирует крайне посредственный результат в играх, майнерам она понравилась. Ребята с лёгкостью обошли блокировку NVIDIA, переключившись на другие популярные алгоритмы. Положение дел может спасти урезанная версия на 6 Гб, но пока эта информация на уровне слухов, а вот обычная модель на 12 Гб не просто доступна в продаже, но и уже активно торгуется на вторичке.
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Сегодня площадка Авито стала настоящим раем для перекупщиков. Ясно, что это не обычные торговцы, а особы приближённые к региональным поставщикам и розничным сетям. А иначе как объяснить тот факт, что видеокарты не только у них на руках, но и доступны в любом количестве. Мы не будем заглядывать к каждому, указывая на непорядочность. Каждый волен сам выбирать источник и род дохода. Но один пример привести стоит.
Так некий «П» из Калининграда готов предложить любое количество GeForce RTX 3060 по довольно любопытной цене в 69 000 рублей. Доступна модель от Palit, а продавец уточняет, что ничего заказывать не нужно, ведь он готов отгрузить вам хоть сотню новеньких карточек здесь и сейчас. Кроме того, он просит не беспокоить его по пустякам, ведь меньше 3 штук купить нельзя. Кстати, здесь самая низкая цена на рынке. Может быть из-за близкого соседства с Европой?
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Купить GeForce RTX 3060 сегодня не проблема. Главное – это правильные знакомства, ведь в момент криптобума о геймерах позабыли как производители, так и розничные сети. Логика простая: уже завтра сверхдоходы могут исчезнуть, а геймеры никуда не денутся.
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