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Видеокарта GeForce RTX 3060 должна была стать настоящим подарком для геймеров. 12 Гб быстрой памяти, цена на уровне RTX 2060 с более продвинутой технологий трассировки лучей рисовали настоящую идиллию. К сожалению, у майнеров свой взгляд на предназначение игровых видеокарт, ведь эти ребята начали скупать доступные модели задолго до релиза. К майнерам присоединились перекупщики, которые выставили на новую GeForce RTX 3060 цену 1080 долларов на вторичке. Ясно, что купить мы с вами новую карту не сможем, давайте хотя бы посмотрим, что мы потеряли.

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Итак, тесты проводились в Ashes of the Singularity (AoS) с процессором Core i7-8700K. Результаты могут отличаться от того, что покажут другие модели, поскольку здесь присутствует заводской разгон. Теоретически, у RTX 3060 Founders Edition показатели могут быть немного ниже. Если ориентироваться на самый лучший результат, то у нас 6800 баллов со средним количеством кадров в секунду на уровне 69.

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Много ли это? Как оказалось, крайне мало, ведь GeForce RTX 2060 в равных условиях набирает 5650 баллов, что всего на 19% хуже. Это значит, что нам предлагают купить видеокарту с начальной ценой в 500 долларов и производительностью слегка разогнанной RTX 2070. Крайне сомнительное предприятие.

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Отметим, что старшие модели отметились ростом производительности от 50% по сравнению с предыдущим поколением. Неясно, почему здесь такой невысокий разрыв. Кстати, RTX 3060 Ti набирает 7900, а ведь там всего 8 Гб видеопамяти, а в майнинге обе карты выдают почти идентичное количество дохода.