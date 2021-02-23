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Продажи новой видеокарты для геймеров GeForce RTX 3060 ещё не начались, но уже сейчас ясно, что NVIDIA проиграла схватку с майнерами и перекупщиками. Проблема остра как никогда, ведь шахтёры получили видеокарту задолго до релиза, а перекупщики бойко приторговывают видеокартами без боязни каких-либо санкций. Надежда только на снижение курса, хотя, как сообщается, в продажу может поступить урезанная версия, которая окажется не так эффективна в майнинге.

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Прежде всего планируется ощутимо урезать производительность новинки. Так, вместо 3840 ядер CUDA, мы получим 3584. Кроме того, данная модель заявлена с 6 Гб видеопамяти и может стать конкурентом Radeon RX 6700 или других ещё не вышедших моделей AMD. Известно, что стандартная версия GeForce RTX 3060 практически также эффективная при добыче криптовалюты, как GeForce RTX 3060 Ti, поскольку имеет 12 Гб видеопамяти, работающей на скорости 15 Гбит/с.

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Точных данных об урезанной версии пока нет, но она явно будет куда слабее старших моделей, поскольку потеряет немалую часть ядер, половину видеопамяти, которая окажется явно менее скоростной. Надеяться на низкую цену в текущих условиях не приходится, ведь дефицит диктует собственные правила рынка. Ранее в документации Palit была обнаружена модель GeForce RTX 3060 на 8 Гб, но о ней пока также ничего не известно.