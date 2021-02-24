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Сегодня мы с вами поговорим на тему ожидания скидок на видеокарты и возвращения из в магазины. Если уже на то пошло, то это просто крайне важная и животрепещущая тема, волнующая чуть ли не каждого геймера. На самом деле мне немного повезло, поскольку в середине 2020 годя я умудрился купить GeForce RTX 2070 Super по очень привлекательной цене. Правда перед этим мне пришлось изрядно помучаться на медленной видеокарте. Об этом и поговорим. На момент криптобума 2017 года я оказался один на один со сгоревшей GeForce GTX 980. Видеокарта была мной куплена в 2014 году и после трёх лет стабильной работы неожиданно вышла из строя. В итоге мне срочно понадобилась замена, а цены откровенно кусались, не оставляя шансов на покупку чего-то мощного. В результате я остановился на GeForce GTX 1070, за которую заплатил ровно в 2 раза дороже, чем она стоила ещё несколько месяцев назад. Выбора у меня не было, поэтому пришлось себя убедить, что в текущих условиях – это хорошее вложение.

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У меня есть глупая привычка: когда я захожу в новую игру, то первым делом ставлю настройки графики на максимум. Привычка появилась ещё со времён GeForce GTX 9800 GT, но сейчас не об этом. На GeForce GTX 1070 мне было тесно с самого начала. С настройками приходилось постоянно бороться, ведь в 2К на максимальных настройках графики шли далеко не все проекты. Со временем я привык, но вначале GeForce GTX 1070 мне жутко не понравилась. Итак, уже спустя неделю я решил, что как только окончится бум майнинга, тут же куплю себе нормальную видеокарту, которая позволит мне комфортно запускать любую игру без дополнительных настроек графики.

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В начале 2018 года Биткоин обрушился, а с ним и все остальные криптовалюты, майнинг на видеокартах стал неэффективен, и уже в Январе я радостно потирал руки, полагая, что уже скоро смогу взять GeForce GTX 1080 Ti по нормальной цене. Время шло, нормальных цен не было, хотя на вторичном рынке видеокарт было достаточно. В начале 2000-х у меня был неопрятный опыт с подобной продукцией, поэтому я решил никогда не покупать бывшую в употреблении электронику. Во второй половине 2018 года появилась возможность взять GeForce GTX 1080, но переплата оставалась существенной, и вообще я хотел более мощную 1080 Ti. В какой-то момент на горизонте замаячило новое поколение видеокарт и пришлось снова немного подождать.

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Когда я увидел цену на GeForce RTX 2080, то понял всю бесперспективность своего ожидания. 2018 год подходил к концу, новое поколение видеокарт продавалось по завышенным ценам, а снижения стоимости GTX 1000 не предвиделось. Если вы помните, то ситуация начала улучшаться к середине 2019 года. Именно тогда народный GeForce RTX 2060 можно было найти за 350 долларов, что сейчас кажется просто какой-то сказкой. К чему я это всё веду? Дело в том, что после предыдущего криптобума цены на видеокарты и даже просто поставки видеокарт приходили в норму почти полтора года. Я отлично помню это время, поскольку хотел сменить свою GeForce GTX 1070 на что-то получше. Не могу сказать, что испытывал страдания от обладания такой картой. Скорее было немного некомфортно. В любом случае я постоянно мониторил цены, чем сейчас делюсь с вами.

Сейчас ситуация гораздо хуже, чем была в начале 2018 года. Биткоин вот-вот пробьёт цену в 60 000 долларов. Эфир уже давно торгуется выше 2000, а десятки криптовалют демонстрируют взрывную динамику. Что и говорить, если даже шуточный Dogecoin за год вырос в раз 20. Мне кажется, что криптовалюты вот-вот обрушатся. Падение будет сильным и стремительным. Я не аналитик, поэтому не знаю и не хочу знать, когда Биткоин снова воскреснет, но сейчас это не имеет никакого значения. Давайте представим, что криптовалюта упадёт уже в начале марта. Даже если предположить, что ситуация в 2021 году будет развиваться по сценарию 2018 года, то нормализации поставок мы не увидим как минимум полгода. Это значит, что к осени видеокарты будут лежать на прилавках, но цены начнут приходить в порядок только в начале 2022 года. Если не случится никаких сюрпризов, то к весне 2022 можно будет рассчитывать купить GeForce RTX 3080 за 800 долларов, а народную GeForce RTX 3060 за 400.





Но здесь есть несколько проблем. Так, криптовалюта может ещё продержаться до 70 и даже 100 тысяч за Биткоин. Мало того, на этот раз она может совершать прыжки, поднимаясь и опускаясь на несколько десятков тысяч за короткий срок. Всё это обычная практика крупных держателей криптовалюты и в этом случае владельцы больших майнинговых ферм предпочтут дождаться роста цен, что исключит возвращение видеокарт на вторичный рынок. В итоге я виду несколько выходов из создавшегося положения.

Ждать. Я вернул Cyberpunk 2077 через несколько часов после покупки. GeForce RTX 2070 Super не тянет новинку на стабильных 60 fps в 2К. никакие настройки не помогают, а баги ставят в тупик. Если ваша карта не тянет новые игры, просто копите. Сделайте себе виртуальную карточку и регулярно скидывайте туда немного денег. Через полтора года вы сможете купить самую крутую видеокарту на планете. Барахолка. Я отношусь к этому явлению с опаской, но это не значит, что вам стоит отметать этот способ. GeForce GTX 1080 сейчас можно взять по вполне вменяемым ценам. Бюджетные модели. Если у вас совсем нет видеокарты, возьмите GeForce GTX 1650. Этой модели будет достаточно для выживания на минималках. Комфорта не ждите, но играть вы сможете. Брать пока есть. Мой выбор GeForce RTX 3070. В майнинге она показывает себя не лучшим образом, но в играх способна творить настоящие чудеса. Я видел её в работе, даже ставил в свой компьютер, мне очень понравилось. Если у вас есть 120 тысяч уже сегодня, то даже не думайте, до конца 2021 года она не подешевеет ниже 90 тысяч. Стать майнером. Покупаем на вторичке несколько подержанных Radeon RX 580 и вперёд в светлое шахтёрское будущее. Я бы так делать не стал, но сотни тысяч майнеров со мной не согласны.