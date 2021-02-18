Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
Информация о западных разработках появляется с завидной регулярностью. Кто-то справляется с обузданием технологических норм лучше, другие наращивают мощности постепенно, ну а некоторые бьются с дефицитом чипов. В любом случае информация есть. А вот отечественная база процессоростроения в последнее время притихла. Чем занимаются создатели Эльбруса? Давайте узнаем.
реклама
Ниже есть видео конференции, в рамках которой 9 часов различные люди рассказывали об экосистеме российских процессоров, а также о некоторых новинках, которые ждут российский потребителей. Отметим, что выдержать просмотр столь длинного ролика может далеко не каждый читатель, поэтому мы кратко резюмируем наиболее важные факты.
Прямо сейчас идёт разработка обновлённой версии процессора, который будет до 300 раз быстрее существующих аналогов (по некоторым параметрам). Мало того, он сократит разрыв между отечественными чипами и продвинутыми западными камушками. Более подробных цифр мы не услышали.
Разработчики напомнили, что в текущем году в продажу поступит Эльбрус-2С3, с поддержкой двухканальной оперативной памяти DDR4-3200. Кроме самого процессора в нём содержится графический чип, а общее потребление составит всего 10 Вт, а значит не потребует активного охлаждения. Данный камень будет производиться по 16-нм нормам.
реклама
Также стало известно о разработке процессора Эльбрус-12С. Его выход должен состояться в 2022 году. Предполагается, что он получит 12 полноценных ядер с тактовой частотой 2 ГГц, ну а техпроцесс пока останется прежним – 16-нм. Почитать о ходе мероприятия можно здесь.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила