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Информация о западных разработках появляется с завидной регулярностью. Кто-то справляется с обузданием технологических норм лучше, другие наращивают мощности постепенно, ну а некоторые бьются с дефицитом чипов. В любом случае информация есть. А вот отечественная база процессоростроения в последнее время притихла. Чем занимаются создатели Эльбруса? Давайте узнаем.

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Ниже есть видео конференции, в рамках которой 9 часов различные люди рассказывали об экосистеме российских процессоров, а также о некоторых новинках, которые ждут российский потребителей. Отметим, что выдержать просмотр столь длинного ролика может далеко не каждый читатель, поэтому мы кратко резюмируем наиболее важные факты.

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Прямо сейчас идёт разработка обновлённой версии процессора, который будет до 300 раз быстрее существующих аналогов (по некоторым параметрам). Мало того, он сократит разрыв между отечественными чипами и продвинутыми западными камушками. Более подробных цифр мы не услышали.

Разработчики напомнили, что в текущем году в продажу поступит Эльбрус-2С3, с поддержкой двухканальной оперативной памяти DDR4-3200. Кроме самого процессора в нём содержится графический чип, а общее потребление составит всего 10 Вт, а значит не потребует активного охлаждения. Данный камень будет производиться по 16-нм нормам.

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Также стало известно о разработке процессора Эльбрус-12С. Его выход должен состояться в 2022 году. Предполагается, что он получит 12 полноценных ядер с тактовой частотой 2 ГГц, ну а техпроцесс пока останется прежним – 16-нм. Почитать о ходе мероприятия можно здесь.



