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Несколько дней назад стало известно, что Intel решила «порадовать» владельцев материнских плат на чипсетах H410 и B460, сделав невозможной установку на них новых процессоров серии Rocket Lake. Если не вдаваться в подробности, то фанатам синего лагеря придётся снова покупать материнскую плату. Да – второй год подряд. Решение спорное, но, как уверяет Intel, иначе никак нельзя. Судя по всему, решение это окончательное и не подлежит пересмотру, хотя некоторые производители, похоже, нашли необычный способ обойти ограничения.

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Дело в том, что материнские платы на бюджетных чипсетах существенно дешевле более дорогих на Z490 и H470. Втиснуть новый процессор в уже выпущенные платы не выйдет, но новые покупатели материнок на старых чипсетах получат некоторое преимущество. Сообщается, что Gigabyte намерена выпустить второе поколение H410M DS2V V2 и H410M S2H V2, которые будут иметь невысокую цену, но сможет поддерживать новые камни.

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Сделано это будет за счёт небольшой уловки. Так, все бюджетные материнки получат чипсет H470, хотя продолжат называться H410. Это может не понравиться Intel, но где написано, что так поступать нельзя? Логика подобного поступка проста: нам предложат недорогие материнские платы с поддержкой новых процессоров, а производитель не сильно потеряет, ведь все остальные компоненты так и останутся бюджетными.

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Назвать это выходом нельзя, ведь старые H410 и B460 действительно несовместимы. Нет никаких сомнений, что Intel знала, что, продавая подобные решения, компания оставит пользователей у разбитого корыта. Здесь самое время вспомнить AMD, хотя даже красные в последнее время перестали радовать нас низкими ценами.