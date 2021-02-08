Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Продажи новых процессоров Intel Rocket Lake-S должны стартовать в самое ближайшее время. Точные даты не называются, однако инсайдеры указывают на конец февраля или начало марта. Есть все признаки того, что некоторые эксперты уже получили финальные версии новых процессоров, активно выкладывая тесты в сеть. Так, недавно 8-ядерный Core i9-11900K продемонстрировал отличную производительность, обойдя 10-ядерник Core i9-10900K в Geekbench на 35%.

реклама

Ясно, что под такой процессор нужно покупать мощную материнскую плату серии Z590 (например, такую), но ведь есть и множество других камешков, которые станут востребованы рядовыми покупателями. К примеру, Core i7-11700 и Core i5-10600, которые лишены разгонного потенциала, но всё ещё представляют собой мощные игровые камешки, способные порадовать энтузиастов.

анонсы и реклама Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Распродажа памяти в Регарде RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2060 относительно недорого в Компео - смотри цены 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Ранее высказывалось мнение, что новые процессоры будут обратно совместимы с платами 400-й серии. Что же, не всем желаниям суждено сбыться, ведь уже сегодня становится ясно, что бюджетные H410 и B460 окажутся выброшены на свалку истории и не будут поддерживать процессоры 11-го поколения Intel. А вот для Z490 и H470 потребуется обновление прошивки BIOS. В этом случае нет ничего удивительно, поскольку такая практика является стандартной во время выхода нового поколения процессоров.

реклама

Всё это значит только одно, фанатам синих придётся менять материнские платы каждый год. На фоне того, что новые процессоры AMD Ryzen 5000-й серии поддерживаются даже 300-й серией чипсетов, подобное поведение Intel вызывает массу вопросов и точно будет встречено без особого энтузиазма.