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Intel отказалась от поддержки чипсетов H410 и B460 – CPU Rocket Lake потребуют новую материнку

Неожиданный ход от Intel застал владельцев недорогих материнских плат врасплох
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Продажи новых процессоров Intel Rocket Lake-S должны стартовать в самое ближайшее время. Точные даты не называются, однако инсайдеры указывают на конец февраля или начало марта. Есть все признаки того, что некоторые эксперты уже получили финальные версии новых процессоров, активно выкладывая тесты в сеть. Так, недавно 8-ядерный Core i9-11900K продемонстрировал отличную производительность, обойдя 10-ядерник Core i9-10900K в Geekbench на 35%. 

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Ясно, что под такой процессор нужно покупать мощную материнскую плату серии Z590 (например, такую), но ведь есть и множество других камешков, которые станут востребованы рядовыми покупателями. К примеру, Core i7-11700 и Core i5-10600, которые лишены разгонного потенциала, но всё ещё представляют собой мощные игровые камешки, способные  порадовать энтузиастов. 

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Ранее высказывалось мнение, что новые процессоры будут обратно совместимы с платами 400-й серии. Что же, не всем желаниям суждено сбыться, ведь уже сегодня становится ясно, что бюджетные H410 и B460 окажутся выброшены на свалку истории и не будут поддерживать процессоры 11-го поколения Intel. А вот для Z490 и H470 потребуется обновление прошивки BIOS. В этом случае нет ничего удивительно, поскольку такая практика является стандартной во время выхода нового поколения процессоров.

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Всё это значит только одно, фанатам синих придётся менять материнские платы каждый год. На фоне того, что новые процессоры AMD Ryzen 5000-й серии поддерживаются даже 300-й серией чипсетов, подобное поведение Intel вызывает массу вопросов и точно будет встречено без особого энтузиазма.

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