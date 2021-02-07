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24 смартфона HUAWEI 2019-2020-х годов не получат EMUI 11 – причины завершения жизненного цикла

Несмотря на ожидания инсайдеров, 24 актуальных смартфона HUAWEI оказались за бортом жизненного цикла обновлений
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Не так давно наши читатели могли ознакомиться с официальным списком смартфонов HUAWEI, которые в 2021 году получат финальную прошивку EMUI 11. Инсайдеры полагают, что это 65 аппаратов, многие их которых уже имеют подтверждённую бета-версию, или значатся в качестве участников программы внутреннего закрытого теста. Как оказалось, вместе с брендом Honor таких набирается 41 телефон, а вот остальные 24 вызывают опасения. Дело в том, что на ранних этапах развёртывания прошивки представители китайской компании делали некоторые официальные анонсы, на основе которых и был составлен указанный выше список. 

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Мало того, в пользу всех смартфонов говорит здравый смысл, ведь многие из них выпущены в 2020 году, а значит просто обязаны получить прошивку, разработка которой стартовала в том же 2020. Давайте кратко рассмотрим некоторые из девайсов. Huawei P40 Lite/5G поступили в продажу весной 2020 года. Имеют современную начинку и неплохой процессор, а также по 4 камеры с главным модулем на 48 Мп. Будет странно, если они окажутся без прошивки, но в сложившейся ситуации HUAWEI вполне может обойти данные телефоны стороной. Виной всему сложности с разработкой Harmony OS, которая пока выглядит крайне сомнительно. На 7 февраля новой информации о возможном выходе обновления на оба смартфона не поступало. 

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Пятая, шестая и седьмая серия Nova – это довольно редкие гости в наших краях. Лучше всего их покупают в Китае. Точно такая же ситуация и с серией Enjoy. Все указанные выше смартфоны обладают отличными характеристиками, а многие даже вышли в 2020 году или в конце 2019. Нет никаких подтверждений, что, хотя бы один получит EMUI 11. Может быть их решили проигнорировать из-за нишевости, ведь продажи подобных аппаратов невелики.

  1. Huawei P40 Lite    
  2. Huawei P40 Lite 5G    
  3. Huawei Nova 6 SE
  4. Huawei Nova 7i 
  5. Huawei Nova 7 SE    
  6. Huawei Nova 5    
  7. Huawei Nova 5Z    
  8. Huawei Nova 5i Pro    
  9. Huawei Enjoy 20 Pro    
  10. Huawei Enjoy Z 5G    
  11. Huawei Enjoy 10e    
  12. Huawei Enjoy 10 Plus    
  13. Huawei Enjoy 10S    
  14. Honor 30S    
  15. Honor 20S    
  16. Honor X10    
  17. Honor X10 Max    
  18. Honor Play 4    
  19. Honor Play 4 Pro    
  20. Honor 20 Youth Edition
  21. Honor 20 lite
  22. Honor 9X  
  23. Honor 9X Pro
  24. Honor 8X

А сот с брендом Honor всё сложнее. Некоторые смартфоны (не из нашего списка) получат EMUI 11. Скорее всего разработка её началась ещё до того, как Honor был продан. Это значит, что все остальные могут никогда не получить новую прошивку, поскольку мы не знаем, какие обязательства взяла на себя HUAWEI. 

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