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HUAWEI переживает непростые деньки. Бренд Honor продан, а вместе с ним ушла целая экосистема, которая выстраивалась руководством компании много лет подряд. Флагманы HUAWEI всё реже заглядывают к нам на огонёк, а цены выросли до высоких и крайне высоких. Какое-то время продажи основного бренда будут держаться за счёт большого количества моделей, но уже вскоре нас ждёт переход на абсолютно новую Harmony OS, которая может оказаться слабее Android.

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Судя по всему, в связи с этим китайская компания готовит большой подарок владельцам аппаратов HUAWEI. Сегодня у нас есть два перечня, первый из которых был полностью подтверждён официально, а значит не вызывает сомнений, что 41 аппарат точно ждёт последняя прошивка EMUI 11. А вот второй значится инсайдерами как вероятный. Дело в том, что в нём числятся телефоны, выпущенные в 2019 и 2020 году, а значит нет никаких причин сомневаться в том, что и они получат новое обновление.

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Напомним, смартфоны бренда HUAWEI получат EMUI 11, в то время как для Honor выпускается Magic UI 4. В данном случае неважно, что бренд продан, поскольку обязательства по выпуску прошивки лежат на китайской компании. Отметим, что среди подтверждённых телефонов есть много так называемых клонов – смартфонов, имеющих идентичные характеристики, но выпускаемых в разных странах и даже целых регионах (например, в европейском регионе). Это увеличивает конечный список, но наши читатели часто останавливают свой выбор на китайских торговых площадках, где можно встретить редкие для нашего рынка аппараты. В их число входят как исключительно китайские, так и индийские гаджеты.

Подтверждены официально

Huawei Mate 30 Pro Huawei Mate 30 Pro 5G Huawei Mate 30 Huawei Mate 30 5G Huawei Mate 30 RS Porsche Huawei Mate 20 Huawei Mate 20 Pro Huawei Mate 20 X (5G) Huawei Mate 20 X (4G) Huawei Mate 20 Porsche RS Huawei Mate X Huawei Mate Xs Huawei P40 Huawei P40 Pro Huawei P40 Pro + Huawei P30 Huawei P30 Pro Huawei Nova 7 Huawei Nova 7 Pro Huawei Nova 6 Huawei Nova 6 5G Huawei Nova 5T Huawei Nova 5 Pro Huawei MatePad Pro 4G Huawei MatePad Pro 5G Huawei MatePad Huawei MatePad 10.8 Huawei MediaPad M6 Series Honor 30 Honor 30 Pro Honor 30 Pro + Honor 30 Youth Edition Honor 30 Lite Honor V30 Honor View 30 Honor V30 Pro Honor View 30 Pro Honor V20 Honor 20 Hono 20 Pro Honor Magic 2

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Подтверждены инсайдерами

Huawei P40 Lite Huawei P40 Lite 5G Huawei P30 Pro New Edition Huawei Nova 6 SE Huawei Nova 7i Huawei Nova 7 SE Huawei Nova 5 Huawei Nova 5Z Huawei Nova 5i Pro Huawei Enjoy 20 Pro Huawei Enjoy Z 5G Huawei Enjoy 10e Huawei Enjoy 10 Plus Huawei Enjoy 10S Honor 30S Honor 20S Honor X10 Honor X10 Max Honor Play 4 Honor Play 4 Pro Honor 20 Youth Edition Honor 20 lite Honor 9X Honor 9X Pro

В списке всего 65 смартфонов: 41 официально подтверждён и 24 указаны инсайдерами.