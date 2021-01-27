8-ядерный Ryzen 7 5800X ощутимо подешевел в РФ – мощный игровой процессор со скидкой 8000 рублей
Дешёвых процессоров не будет ещё как минимум полгода. И это вам скажут ни какие-то там инсайдеры, а сама Лиза Су. Именно такое мнение выразила глава AMD во время ежеквартального отчёта, подведя итоги 2020 года. В настоящее время наблюдается проблема свободных мощностей, которая связана с монопольным положением TSMC на рынке. Это значит, что рекомендованных цен мы не увидим ещё довольно долго. Хотя, не всё так и плохо.
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Так, в магазине Ситилинк можно купить 8-ядерный Ryzen 7 5800X со скидкой 8 тысяч рублей. Это значит, что теперь новый игровой камень можно взять за 46 000. Это на 5 тысяч дороже рекомендованной производителем стоимости, но лучше, чем 54 тысячи, которые просили за данный камень в декабре.
Если изучить ситуацию по ЯндексМаркету, то становится очевидно, что цена падала по всем отечественным ритейрам. К примеру, в Регарде новый процессор можно взять за 43 400 рублей. Пожалуй, это одно из самых выгодных предложений среди крупных компаний, которые торгуют легально завезённой продукцией.
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Это значит, что вы получите полный сервис и гарантию 36 месяцев. Несмотря на то, что перед нами коробочная версия, данный процессор не предполагает комплектного кулера. Вам придётся потратиться дополнительно. Если разгон системы не планируется, можно взять относительно недорогой вентилятор.
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