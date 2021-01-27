Лиза Су признала дефицит видеокарт и процессоров и назвала сроки их возвращения в магазины
Несмотря на общий дефицит полупроводников, положение дел таково, что NVIDIA удалось гораздо лучше подготовиться к кризису. В результате поставки графических чипов пусть и небольшие, но есть. В то же время AMD оказалась перед тотальным дефицитом, когда найти видеокарту Radeon RX 6000-й серии в продаже просто нереально. Немного лучше дела обстоят с процессорами, но и здесь наблюдается проблемы.
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В ходе отчёта перед инвесторами, Лиза Су остановилась на вопросах поставок, рассказав, когда аналитики компании ждут улучшения положения на рынке полупроводников. Итак, в первом полугодии ни о какой стабилизации речь не идёт. Мощности находятся на пределе. При этом процессоры Ryzen 5000-й серии получают приоритет в поставках, что позволяет надеяться на некоторую доступность и возвращение к рекомендованным ценам.
А вот сколько-нибудь существенных поставок видеокарт Radeon RX 6000-й серии не будет до 2 половины 2021 года. На самом деле это оптимистичный прогноз. Дело в том, что ещё в ноябре высказывалась точка зрения, согласно которой в начале текущего года поставки восстановятся, а дефицит спадёт на нет.
Лиза Су уверяет, что спрос превысил планы отгрузки, и это правда, ведь никто не ожидал коронавирус, который привёл к росту потребительской активности на рынке ПК. Лиза Су признала, что отрасль нуждается в дополнительных производственных мощностях, пояснив, что работа с партнёрами на этом направлении ведётся.
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