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Часто мнение критиков и профессиональных обзорщиков не совпадает. Это значит, что получившая низкие рейтинги игра может получить неплохие продажи, став популярной. Справедливости ради добавим, что в последнее время это скорее редкость, ведь всё больше пользователей ориентируются на чужое мнение при выборе игры.

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2020 года был насыщенным на игры, поскольку многие перешли на удалённую работу или вовсе её потеряли, получив дополнительное время у компьютера. Ни для кого не секрет, что одной из самых ожидаемых игр была Cyberpunk 2077. Уже сейчас нам известно, что на момент релиза она была сырой и должна была отправляться на доработку, после чего к весне выйти на всех актуальных платформах. Но современный игровой мир устроен не так, как это было 10 лет назад.

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Студии участвуют в постоянном забеге, а тот, кто останется позади, обречён на поражение. CD Projekt RED не решилась ждать, а итог мы можем наблюдать в рейтинге The Game Awards 2020, составленном аналитиками NPD Group. Перед вами первая десятка наиболее продаваемых игр года. Не нашли Cyberpunk 2077? Не расстраивайтесь, ведь он закрепился на 19 позиции. Просто данная компания не делится подробными списками с обывателями, ну а в сети есть полный перечень от первой до 20 позиции.

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Данный список составлен с учётом цифровых продаж. Всё дело в том, что многие вернули игру, а владельцы игровых приставок даже сейчас не могут её купить. Мало того, им было разрешено сдать свою цифровую копию. Получится ли у поляков вернуть интерес к Cyberpunk 2077? Очень сомнительно, ведь большая часть проблем до сих пор не решена.