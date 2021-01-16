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Несколько дней назад руководство студии CD Projekt принесло официальные извинения за плохую оптимизацию Cyberpunk 2077. Если отбросить всю лирику, то можно отметить любопытную фразу, прозвучавшую несколько раз во время интервью соучредителя студии Марцина Ивински. По его словам, руководству студии не был известен масштаб проблем до релиза, а значит фактическая вина лежит на простых программистах, которые не уведомили начальство о назревающей катастрофе.

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Как оказалось, это неправда, а сотрудники CD Projekt неоднократно предупреждали руководство о проблемах, предлагая перенести релиз. Так, одна из главных проблем, связана с коронавирусом, что привело к сложностям в коммуникации, а значит тестирование и отладка проходили значительно медленнее, чем ожидалось.

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Особенно красноречивы бывшие программисты CD Projekt, которые после релиза были вынуждены уйти, поскольку говорили слишком много и слишком громко. По словам одного из них, абсолютно все сотрудники знали о назревающей катастрофе. Мало того, руководство было осведомлено, но отказывалось сдвигать сроки. Вместо этого время работы увеличили до 13 часов. Всё это и многое другое стало итогом череды ошибок руководства стадии, которое было неспособно управлять командой из 500 человек. Что любопытно, для выпуска игры Ведьмак 3 было достаточно вдвое меньшего числа сотрудников.

В настоящий момент судьба Cyberpunk 2077 выглядит туманно. Уже вскоре выйдет большой патч, который должен уменьшить количество багов. А вот о появлении дополнений нет и речи, ведь первостепенная задача состоит в оптимизации и исправлении критических ошибок.