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Несмотря на заверения производителей, многие геймеры винят в исчезновении видеокарт из магазинов именно майнеров. Неудивительно, ведь прямо сейчас отсутствуют почти все игровые модели Radeon RX и GeForce RTX. И это не только актуальные линейки, но и видеокарты, выпущенные 2 и даже 3 года назад. Биткоин растёт, а вместе с ним и Эфир, который добывается на видеокартах. Так, только за последнее время эта криптовалюта стала на 600% дороже.

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Ждать ли нам улучшений? По мнению главы инвестиционной компании Pantera Capital Дэн Морхеда, к осени Биткоин перевалит за 100 тысяч долларов. Можно было бы назвать прогнозы данного аналитика несерьёзными, вот только ещё осенью 2020 он заявил, что к 15 января 2021 Биткоин будет стоить 38 тысяч.

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM Древняя RX 570 дороже в пару раз чем на старте продаж Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Комп на RTX 2060 на 15% дороже, чем видеокарта отдельно RTX 2060 - втрое дороже, чем ты думаешь, из-за майнинга Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> RX 5500 в наличии, цена не конь Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Дэн не провидец, но анализирует рынок на основе длительных котировок криптовалюты. По его словам, ситуация сейчас кардинальным образом отличается от 2018 года, когда цифровой актив обрушился. Во время пандемии многие пытаются вложиться в то, что кажется стабильным. Это значит, что Биткоин будет только расти.

Если вспомнить прогнозы аналитиков из нашего материала, то вместе с Биткоином продолжит рост и Эфир. Как мы писали, уже сейчас полностью окупить видеокарту можно за 6 месяцев и меньше. Если цена дорастёт до 4 тысяч долларов, то окупаемость составит месяц, что приведёт к полному исчезновению графических чипов из магазинов на долгое время.