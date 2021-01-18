Аналитики ожидают рост Биткиона до $100 000 и исчезновение видеокарт из магазинов – Pantera Capital
Несмотря на заверения производителей, многие геймеры винят в исчезновении видеокарт из магазинов именно майнеров. Неудивительно, ведь прямо сейчас отсутствуют почти все игровые модели Radeon RX и GeForce RTX. И это не только актуальные линейки, но и видеокарты, выпущенные 2 и даже 3 года назад. Биткоин растёт, а вместе с ним и Эфир, который добывается на видеокартах. Так, только за последнее время эта криптовалюта стала на 600% дороже.
реклама
Ждать ли нам улучшений? По мнению главы инвестиционной компании Pantera Capital Дэн Морхеда, к осени Биткоин перевалит за 100 тысяч долларов. Можно было бы назвать прогнозы данного аналитика несерьёзными, вот только ещё осенью 2020 он заявил, что к 15 января 2021 Биткоин будет стоить 38 тысяч.
Дэн не провидец, но анализирует рынок на основе длительных котировок криптовалюты. По его словам, ситуация сейчас кардинальным образом отличается от 2018 года, когда цифровой актив обрушился. Во время пандемии многие пытаются вложиться в то, что кажется стабильным. Это значит, что Биткоин будет только расти.
Если вспомнить прогнозы аналитиков из нашего материала, то вместе с Биткоином продолжит рост и Эфир. Как мы писали, уже сейчас полностью окупить видеокарту можно за 6 месяцев и меньше. Если цена дорастёт до 4 тысяч долларов, то окупаемость составит месяц, что приведёт к полному исчезновению графических чипов из магазинов на долгое время.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила