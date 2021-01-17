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За 6 месяцев Эфир подорожал в 6 раз – рост цены до 3 000 $ может привести к тотальному дефициту GPU

Неутешительные прогнозы на 2021 год
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RTX 3070 в продаже - см цену
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
RTX 3060 Ti - вдвое дороже, чем ты думаешь
RTX 3090 дороже 250 тр
GTX 1660Super по ОГРОМНОЙ цене, но в наличии
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Многие наши читатели успели запрыгнуть в последний вагон последнего поезда, купив видеокарту перед Новым годом по откровенно грабительским ценам. По крайней мере так казалось, ведь ещё месяц назад переплата в 10 тысяч за видеокарту считалась недопустимой. Сегодня такие утверждения выглядят комично, ведь видеокарт нет ни по какой цене. 

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Давайте заглянем в несколько популярных магазинов. Прежде всего Регард. Некогда ломившиеся от игровых предложений полки выглядят пустынно, а склады покрываются пылью. Вот все 6 игровых видеокарт, доступных на данный момент. На самом деле GeForce GTX 1050 Ti сложно назвать игровой, но в текущих условиях выбора просто нет. Слегка лучше дела идут в Ситилинк. Тут вам и Radeon RX 6900 XT, и GeForce RTX 3090. Не говоря уже о целой россыпи Radeon RX 570. Словом, если вам срочно нужна видеокарта, то пока выбор есть. 

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<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Древняя RX 570 дороже в пару раз чем на старте продаж
Комп на RTX 2060 на 15% дороже, чем видеокарта отдельно
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж
RTX 2060 - втрое дороже, чем ты думаешь, из-за майнинга
RX 5500 в наличии, цена не конь
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
<b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b>
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

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Многие эксперты называют главной проблемой, которая привела к исчезновению видеокарт из магазинов, майнеров. Шахтёры скупают всё, не ориентируясь на цены и производительность. Виной всему резкий рост Эфира (Ethereum). Дело в том, что только за последние полгода криптовалюта подросла на 600%. И это далеко не предел. Аналитики полагают, что за текущий год стоимость Эфира достигнет 3-4 тысячи долларов, что только усугубит спрос на видеокарты, ну а результатом станет полное исчезновение графических чипов из продажи, ведь их ещё с заводов будут забирать предприимчивые китайские шахтёры. 

Майнить становится всё выгоднее. Окупаемость видеокарты с одного года опустилась до 6 месяцев. Было бы ещё быстрее, но подросшие цены нивелировали выгоду. Если Эфир будет стоить 3 тысячи, то отбить вложения можно будет за месяц. Почитать о прогнозах подробнее можно здесь. Если попытаться описать происходящее несколькими словами, то поиграть нам с вами удастся только во сне.
 
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