За 6 месяцев Эфир подорожал в 6 раз – рост цены до 3 000 $ может привести к тотальному дефициту GPU
Многие наши читатели успели запрыгнуть в последний вагон последнего поезда, купив видеокарту перед Новым годом по откровенно грабительским ценам. По крайней мере так казалось, ведь ещё месяц назад переплата в 10 тысяч за видеокарту считалась недопустимой. Сегодня такие утверждения выглядят комично, ведь видеокарт нет ни по какой цене.
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Давайте заглянем в несколько популярных магазинов. Прежде всего Регард. Некогда ломившиеся от игровых предложений полки выглядят пустынно, а склады покрываются пылью. Вот все 6 игровых видеокарт, доступных на данный момент. На самом деле GeForce GTX 1050 Ti сложно назвать игровой, но в текущих условиях выбора просто нет. Слегка лучше дела идут в Ситилинк. Тут вам и Radeon RX 6900 XT, и GeForce RTX 3090. Не говоря уже о целой россыпи Radeon RX 570. Словом, если вам срочно нужна видеокарта, то пока выбор есть.
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Многие эксперты называют главной проблемой, которая привела к исчезновению видеокарт из магазинов, майнеров. Шахтёры скупают всё, не ориентируясь на цены и производительность. Виной всему резкий рост Эфира (Ethereum). Дело в том, что только за последние полгода криптовалюта подросла на 600%. И это далеко не предел. Аналитики полагают, что за текущий год стоимость Эфира достигнет 3-4 тысячи долларов, что только усугубит спрос на видеокарты, ну а результатом станет полное исчезновение графических чипов из продажи, ведь их ещё с заводов будут забирать предприимчивые китайские шахтёры.Майнить становится всё выгоднее. Окупаемость видеокарты с одного года опустилась до 6 месяцев. Было бы ещё быстрее, но подросшие цены нивелировали выгоду. Если Эфир будет стоить 3 тысячи, то отбить вложения можно будет за месяц. Почитать о прогнозах подробнее можно здесь. Если попытаться описать происходящее несколькими словами, то поиграть нам с вами удастся только во сне.
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