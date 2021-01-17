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Многие наши читатели успели запрыгнуть в последний вагон последнего поезда, купив видеокарту перед Новым годом по откровенно грабительским ценам. По крайней мере так казалось, ведь ещё месяц назад переплата в 10 тысяч за видеокарту считалась недопустимой. Сегодня такие утверждения выглядят комично, ведь видеокарт нет ни по какой цене.

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Давайте заглянем в несколько популярных магазинов. Прежде всего Регард. Некогда ломившиеся от игровых предложений полки выглядят пустынно, а склады покрываются пылью. Вот все 6 игровых видеокарт, доступных на данный момент. На самом деле GeForce GTX 1050 Ti сложно назвать игровой, но в текущих условиях выбора просто нет. Слегка лучше дела идут в Ситилинк. Тут вам и Radeon RX 6900 XT, и GeForce RTX 3090. Не говоря уже о целой россыпи Radeon RX 570. Словом, если вам срочно нужна видеокарта, то пока выбор есть.

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Древняя RX 570 дороже в пару раз чем на старте продаж Комп на RTX 2060 на 15% дороже, чем видеокарта отдельно Вдвое упала цена на 4Tb IBM Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж RTX 2060 - втрое дороже, чем ты думаешь, из-за майнинга RX 5500 в наличии, цена не конь Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> Ryzen 5800X за копейки в Регарде

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Многие эксперты называют главной проблемой, которая привела к исчезновению видеокарт из магазинов, майнеров. Шахтёры скупают всё, не ориентируясь на цены и производительность. Виной всему резкий рост Эфира (Ethereum). Дело в том, что только за последние полгода криптовалюта подросла на 600%. И это далеко не предел. Аналитики полагают, что за текущий год стоимость Эфира достигнет 3-4 тысячи долларов, что только усугубит спрос на видеокарты, ну а результатом станет полное исчезновение графических чипов из продажи, ведь их ещё с заводов будут забирать предприимчивые китайские шахтёры.

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