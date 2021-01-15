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Вот уже несколько месяцев геймеры страдают от нехватки игровых видеокарт. Когда положение улучшится, не знает никто. Самые удачливые пользователи успели перед Новым годом отхватить себе нужную модель, изрядно за неё переплатив, а нам с вами оставили всего несколько предложений. Сегодня мы собрали самые достойные из них по магазину Ситилинк. Давайте кратко по ним пройдёмся.

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Прежде всего порадуем тех, кто не может позволить себе дорогую модель: GeForce GTX 1660 SUPER производства PALIT изрядно подорожала и стоит 30 000 рублей, но других предложений нет, а значит нет и выбора. Данная модель легко справляется с любыми играми на высоких настройках графики в разрешении 1080р, что вполне неплохо в наше кризисное время.

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Следом идёт Radeon RX 580, сделанная заботливыми руками GIGABYTE. Это старый боец, который уже успел себя отлично зарекомендовать. Просто хорошая карта. И, да, она стоит дорого. А вы знаете где взять дешевле?

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Последний шанс запрыгнуть в уезжающий поезд дорогих видеокарт снова предлагает GIGABYTE с моделью GeForce RTX 3060 Ti. Этот настоящий игровой монстр стоит немалых 67 390 рублей и за прошедшей месяц почти не подорожал. Крайне удивительно. Скорее всего, завтра видеокарты уже не будет в наличии.

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Энтузиастам подойдёт Radeon RX 6900 XT от POWERCOLOR. Перед нами одна из лучших карт на рынке, обладающая отличной скоростью. Не стоит забывать, что производитель неплохо разогнал карту с завода до немалых 2340 МГц, поставив эффективное охлаждение.

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Ну а на сладкое GeForce RTX 3090 производства ASUS. Прежде чем смотреть на цену, убедитесь, что у вас крепкие нервы. 256 490 – выглядят крайне сурово. Скорее всего и эту карту тоже купят, ведь есть люди, которые могут себе позволить заплатить подобную цену за свои увлечения.