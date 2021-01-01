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В настоящее время HUAWEI занята разработкой собственной операционной системы Harmony OS. Китайская компания уверяла, что это будет уникальный проект, созданный с нуля. Как недавно выяснилось, первая бета-версия представляет собой оболочку, построенную на Android, а точнее, на открытой и бесплатной версии AOSP. Это значит, что хвалёная китайская операционка может ещё долгое время пребывать в состоянии перманентного тестирования.

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Прямо сейчас идёт подготовка к рассылке актуальной прошивки EMUI 11 и Magic UI 4 для десятков мобильных телефонов HUAWEI. Назвать точное количество подходящих аппаратов сложно, а вот те, которые не получат обновление, уже известны. Данная тема может разочаровать наших читателей, поскольку многие из них купили девайс китайской компании всего год назад. К примеру, P Smart и Y9 Prime поступили на рынок в 2019 году, но оказались за бортом. Еще веселее тем, кто в 2019 или даже в 2020 году взял P Smart Z с выдвижной камерой. Ведь это был настоящий хит продаж.

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P30 Lite несколько месяцев был настоящим бестселлером, продаваясь лучше, чем горячие пирожки благодаря сезонным скидкам и отличному соотношению между ценой и производительностью. Ещё страннее выглядит отказ от флагманов 2018 года P20 Pro и Mate 10 Pro. Если проводить сравнение с Apple или даже Samsung, то все флагманы 2018 года этих компаний будут обновлены до Android 11.

Полный список можно увидеть ниже. Отметим, что сейчас отказ от поддержки лояльных к бренду покупателей кажется необоснованным. Ситуация такова, что смартфоны HUAWEI 2020 года лишены сервисов Google. Однако, они отлично продаются, поскольку многим важнее качество самого смартфона и привычная оболочка, а аналоги сервисов можно настроить самостоятельно. Ясно, что после отказа от целой армии пользователей, доверие к HUAWEI упадёт.

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Что до причин, то они стандартны и поясняются тем, что старое железо не поддерживает новые прошивки. Вот только это тем более удивительно, что EMUI 11 и Magic UI 4 построены на Android 10, поскольку Google отказала китайской компании в доступе к Android 11. Ясно, что такая причина надумана и вызвана банальной экономией ресурсов.