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Больше года назад весь мир узнал о том, что HUAWEI разрабатывает собственную операционную систему. Руководство компании бравировало перед прессой, рассказывая о больших прорывах и невероятном уровне оптимизации. То и дело появляется масса любопытных деталей, в числе которых простой переход с Android на новомодную Harmony OS.

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Совсем недавно в прессе засветился даже первый список смартфонов, которые уже в 2021 году окончательно и бесповоротно будут переведены на новую операционку. Случится это, конечно же, добровольно, ведь те, кто предпочтёт остаться на Android, смогут спокойно и дальше пользоваться всеми благами Google. Одним словом, мы чуть ли не на пороге появления третьей силы, которая отхватит гигантский кусок рынка.

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Как оказалось, всё это не более чем пыль, которую бросает в глаза руководство HUAWEI. Не думайте, что мы против появления третьей ОС. На самом деле потеря больших денег – это единственное, что может отучить американское правительство рубить с плеча по зарубежным компаниям, но то, что уже сейчас известно о новой Harmony OS, явно не воодушевляет.

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По словам одного их тех, кто получил в руки тестовую прошивку Harmony OS, он создал специальное приложение для новой ОС, запустив которое был крайне удивлён, поскольку оно выдало ему информацию, согласно которой перед нами очередная версия Android Open Source Project (AOSP), а не операционная система собственной разработки.

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Немного другой опыт провёл ещё один разработчик, который установил приложение Superuser на Harmony OS. По логике вещей оно вообще не должно было установиться, но ПО не только прошло все необходимые проверки, но и открыло доступ к утилите Android Debug Bridge, которая нужна для тестирования и отладки Android. Ещё раз читайте: Android, а не Harmony OS. Всё это может значить только одно: новая прошивка основана на проекте той же Google с открытым исходным кодом, который используют многие команды независимых разработчиков, например, CyanogenMod и никакой собственной разработкой с чистого листа здесь не пахнет.