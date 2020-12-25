Вместо одного иска CD Projekt Red получила сразу два – в дело вступили «акулы» из мира больших денег
Несколько дней назад мы уже обсуждали щекотливую тему исков от инвесторов, недовольных политикой CD Projekt Red. На тот момент вероятность подобного развития событий вызывала у многих улыбку, поскольку чаще всего в таких ситуациях ничего не происходит, а халатность разработчиков оказывается безнаказанной. Похоже, на этот раз всё серьёзно.
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Как стало известно, за CD Projekt Red взялись настоящие монстры: The Schall Law Firm и Rosen Law Firm, которые никогда не упускают шанс как следует поживиться за счёт оступившихся бизнесменов. Компании зарегистрированы в США и апеллируют к местным законам, согласно которым, налицо явное нарушение правил для фондовых бирж, принятых ещё в 1934 году.
Обвинения крайне серьёзные, а главное – они полностью описывают сложившуюся после запуска Cyberpunk 2077 ситуацию: ошибки и баги, полное отсутствие оптимизации и невозможность играть на консолях Xbox One и PlayStation 4. Адвокаты уверяют, что руководство CD Projekt Red нанесло значительный урон имиджу компании. Мало того, в результате введения в заблуждение геймеров пострадали экономические интересы ряда инвесторов, лишившихся 40% своих вкладов.
К сожалению, всё это правда. Ситуация будет развиваться в каком-угодно направлении. Спасти дело может только то, что подобные иски тянутся годами и не направлены на уничтожение компании. Адвокаты хотят получить как можно больше денег, так же, как и раздосадованные инвесторы. Для тех, кто поддерживает CD Projekt Red, есть и приятные новости, ведь к моменту прений поляки уже решат все проблемы и возобновят продажи на PlayStation.
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