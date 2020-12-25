Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько дней назад мы уже обсуждали щекотливую тему исков от инвесторов, недовольных политикой CD Projekt Red. На тот момент вероятность подобного развития событий вызывала у многих улыбку, поскольку чаще всего в таких ситуациях ничего не происходит, а халатность разработчиков оказывается безнаказанной. Похоже, на этот раз всё серьёзно.

реклама

Как стало известно, за CD Projekt Red взялись настоящие монстры: The Schall Law Firm и Rosen Law Firm, которые никогда не упускают шанс как следует поживиться за счёт оступившихся бизнесменов. Компании зарегистрированы в США и апеллируют к местным законам, согласно которым, налицо явное нарушение правил для фондовых бирж, принятых ещё в 1934 году.

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке 9 т.р. скидка на третью RTX 3070 Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Обвинения крайне серьёзные, а главное – они полностью описывают сложившуюся после запуска Cyberpunk 2077 ситуацию: ошибки и баги, полное отсутствие оптимизации и невозможность играть на консолях Xbox One и PlayStation 4. Адвокаты уверяют, что руководство CD Projekt Red нанесло значительный урон имиджу компании. Мало того, в результате введения в заблуждение геймеров пострадали экономические интересы ряда инвесторов, лишившихся 40% своих вкладов.

К сожалению, всё это правда. Ситуация будет развиваться в каком-угодно направлении. Спасти дело может только то, что подобные иски тянутся годами и не направлены на уничтожение компании. Адвокаты хотят получить как можно больше денег, так же, как и раздосадованные инвесторы. Для тех, кто поддерживает CD Projekt Red, есть и приятные новости, ведь к моменту прений поляки уже решат все проблемы и возобновят продажи на PlayStation.