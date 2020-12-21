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Спустя сутки после поступления Cyberpunk 2077 в продажу, разработчики отчитались о невероятном успехе. По их словам, только на одних предзаказах удалось полностью отбить разработку. В это время продажи росли неимоверными темпами. Геймеры скачивали игру и недоумевали, глядя на баги и ужасную оптимизацию. Больше всех досталось владельцам PlayStation 4, но об этом, похоже, уже все знают и без нас.

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Судя по тому, что происходит сейчас, безоблачное будущее, которое ещё неделю назад себе рисовали владельцы CD Projekt Red, может не наступить. Мало того, студия может прекратить существование, а руководство ждут проблемы с законом. Но обо всём по порядку. Итак, в субботу CD Projekt Red заявила, что готова вернуть деньги всем, кто сможет подтвердить покупку лицензионным ключом. Алгоритм пока не совсем понятен, но студия не собирается накладывать ограничений по времени, проведённом в игре. Любой, кто купил игру честно, может получить свои деньги назад.

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Сколько средств уйдёт на такой щедрый поступок, мы не знаем, но после потери 40% стоимости акций, инвесторы точно не одобрят очередные потери. Судя по всему, руководство игнорирует пожелания тех, кто вложил деньги в студию. А зря, ведь буря уже назревает, а миллионеры не терпят, когда кто-то распоряжается их деньгами. Мы предлагаем вам ознакомиться со ссылкой на организатора коллективного иска. Будет ли он подан, пока не ясно, но это только первая ласточка, ведь в наше время тех, кто оступился, не поддерживают, а стараются добить.

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На этом фоне мы можем столкнуться с беспрецедентной ситуацией. Совсем недавно CD Projekt Red стала второй по стоимости игровой студией в Европе с капитализацией более 8 миллиардов долларов. Выход Cyberpunk 2077 предполагал рост дивидендов для инвесторов. Студия несомненно является олицетворением польской мечты, ведь её создатели обычные парни, которые несмотря на все невзгоды упорно шли к своей цели. Но это не значит, что правосудие примет это в расчёт. Если удастся доказать, что действия руководства подпадают под уголовную статью, трудно даже представить итог. Cyberpunk 2077 вполне может стать последним детищем CD Projekt Red. Эдаким гадким утёнком, которому так и не суждено стать красивым лебедем.

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