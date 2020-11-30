Цена Core i7-10700KF опустилась до 285 долларов – самая низкая стоимость на Аmazon в Cyber Monday
В последнее время крупные и не очень магазины взяли на вооружение оригинальную тактику распродаж. Посудите сами: вместо одного дня, как это ещё было пару лет назад, AliExpress устроил целый месячник распродаж, заваливая нас фейковыми скидками. Точно такая же ситуация и с Чёрной пятницей, которая растянулась на неделю. Ну а сегодня у нас киберпонедельник (Cyber Monday). Слыхали о таком?
реклама
В рамках очередной распродажи порадовать покупателей решило немецкое отделение Аmazon. Самым что называется «жирным» лотом стал 8-ядерный процессор Core i7-10700KF производства Intel. К сожалению, купить его можно только находясь территориально в Германии, поскольку доставки в РФ нет. Но если у вас есть знакомые или друзья, проживающие в Европе, порадуйте их полезной информацией.
Скидка действительно впечатляет, ведь вместо 350 евро нам предлагают купить данный камушек за 285. Напомним, Core i7-10700KF способен разгоняться до 5.1 ГГц, что делает его одним из лучших процессоров для геймеров на рынке.
реклама
Если вернуться на отечественный рынок, то в Регарде такая же версия стоит 33 тысячи рублей. Кстати, если вы хотите действительно мощный игровой камень, то там же есть новенький Ryzen 5 5600Х, демонстрирующий невероятные показатели в играх.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила