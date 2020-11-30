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Процессоры Ryzen 5000-й серии продемонстрировали невероятные показатели производительности. Что и говорить, если даже самая недорогая модель – Ryzen 5 5600Х может тягаться с 10-ядерным флагманом Core i9-10900K. Одна загвоздка, данные камушки раскупили так быстро, что многие геймеры так и не смогли собрать себе достойный компьютер. Что же, прямо сейчас у них такая возможность есть.

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Сегодня на Регарде появилась целая россыпь новых процессоров. Давайте их перечислим:

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Ryzen 5 5600Х. 6-ядерный игровой монстр, способный оказать ожесточённое сопротивление даже самым дорогим конкурентам Intel. Имеет базовую тактовую частоту на уровне 3700 МГц. Разгоняется до максимальных 4600 МГц. Не требует дорогой материнской платы, поскольку уже начали появляться прошивки, делающие его совместимым с чипсетами 400-й серии.

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Ryzen 7 5800X. 8-ядерный камушек, которые демонстрирует свою мощь не только в играх, но и в сложных рабочих задачах. Легко соперничает с 12-ядерным Ryzen 9 3900X во многих синтетических тестах, что говорит о высоком потенциале, который позволит забыть об апгрейде на долгие годы. Разгоняется до 4800 МГц в режиме буста.

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Ryzen 9 5900X. 12-ядерный чип. Очень внушительный и сверхмощный представитель нового семейства. Уступает только своему 16-ядерному братцу в лице Ryzen 9 5950X. Также разгоняется до 4800 МГц, но в реальных сложных вычислительных и графических задачах просто не имеет равных.

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Отметим, что все процессоры есть в наличии, но доступны только в рамках новой сборки. Это мера позволит их приобрести реальным покупателям, отсеяв перекупщиков. Цены представлены на изображениях выше.