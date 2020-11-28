Китайский продавец нарушил эмбарго NVIDIA – распаковка трёх видеокарт Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti
NVIDIA традиционно использует практику эмбарго, запрещая публикацию сведений о видеокартах до определённого дня. Это позволяет завезти в магазины как можно больше товара ещё до того, как пользователи узнают о новинке абсолютно всё. Кроме того, это даёт возможность профессиональным тестерам заранее подготовить материал, опробовать ту или иную модель в разгоне, выяснить эффективность системы охлаждения и другие параметры.
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Сегодня мы уже могли убедиться, что ценники на новенькую GeForce RTX 3060 Ti, производства Inno3D оказались вполне щадящими, сейчас же в сети появилось видео с распаковкой нескольких моделей Gigabyte. По техническим причинам видео залить сюда мы не можем, но никто не запрещает его посмотреть ниже по ссылке. Паренёк за кадром разговаривает на китайском, поэтому многого от него не ждите.
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Сообщается, что это один из розничных торговцев, который нарушил эмбарго NVIDIA на несколько дней, опубликовав полную распаковку. Мы предлагаем нашим читателям несколько фотографий, однако лучше всего отключить китайца на заднем фоне и просто посмотреть всё на видео. Отметим, что есть три варианта, от модели с одним 8-контактным разъёмом питания, до версии Gaming OC Pro с 8+6 разъёмом, занимающей 2.5 слота на материнской плате. Цены на новинки не указываются.
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