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Задолго до официального анонса видеокарты GeForce RTX 3060 Ti нам стали известны цены и характеристики новой игровой модели. Кроме того, всплыли даже тесты от самой NVIDIA, где карточка за 400 долларов обходит гораздо более дорогую GeForce RTX 2080 Super. Сегодня мы предлагали нашим читателям ознакомиться ценообразованием на европейском рынке.

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Ранее сообщалось, что самая бюджетная модель от Gigabyte оценена в 525 евро. Ясно, что это далеко от заявленных 400 долларов, приближаясь к 630 вечнозелёным, но, как оказалось, в розницу поступят видеокарты с гораздо менее высокой стоимость. Речь идёт об Inno3D Twin X2 OC, получившей цену в 463 евро, что на 60 евро ниже заявленных предложений.

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Отметим, что совсем иная ситуация наблюдается с видеокартой GeForce RTX 3070. Так, её официальная цена составляет 499 евро за версию Founders Edition, но наиболее дешёвая модель оценена в 741 евро, что на 242 евро выше рекомендованной стоимости. Будем надеяться, что на это раз NVIDIA удастся решить проблему с поставками, однако уже сейчас эксперты полагают, что спрос снова превысит предложение, что продолжит серию бумажных анонсов конца 2020 года.