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Вчера мы с вами выяснили, что одна из главных причин дефицита видеокарт NVIDIA нового поколения заключается в майнерах, которые прямо с завода разобрали значительную часть графических чипов. Ситуация такова, что компании выгодно продать шахтёрам любое количество видеокарт, поскольку на рынке достаточно моделей старого поколения, на которые и могут обратить внимание любители игр. А вот у AMD ситуация крайне противоположная.

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Сегодня в сети появился отчёт, разъясняющий проблемы, с которыми столкнулась Лиза Су. Давайте кратко резюмируем полученную информацию. Самым большим партнёром TSMC, которая и выпускает львиную долю высокопроизводительной полупроводниковой продукции, является Apple. В 4 квартале яблочная компания заключила контракт на поставку 150 000 пластин для смартфонов и 18 тысяч для процессоров М1.

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Только этот фактор не мог привести к подобному положению, но это далеко не всё. Дело в том, что каждый смартфон Apple включает дополнительный 5G модемом Qualcomm X55, а это 80 000 пластин, которые проглотит яблочный гигант. Мало того, сама Qualcomm продаёт просто немыслимое количество процессоров и является клиентом №2.

Указывается, что AMD получила немалый контракт на 150 000 пластин, что стало рекордом, но всё равно недостаточно. Якобы, 80 тысяч пластин ушло на чипы для консоли PlayStation 5 и ещё 40 на Xbox Series X. Ситуация такова, что на видеокарты Radeon RX 6800/6800 XT и процессоры Ryzen 5000 осталось всего 30 000 пластин, что явно недостаточно. Не спрашивайте, когда ситуация улучшится. Точно нескоро, ведь ни Apple, ни Qualcomm не планируют сбавлять обороты.