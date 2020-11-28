Эксперты назвали причины дефицита видеокарт и процессоров Radeon/Ryzen – во всём виновата Apple
Вчера мы с вами выяснили, что одна из главных причин дефицита видеокарт NVIDIA нового поколения заключается в майнерах, которые прямо с завода разобрали значительную часть графических чипов. Ситуация такова, что компании выгодно продать шахтёрам любое количество видеокарт, поскольку на рынке достаточно моделей старого поколения, на которые и могут обратить внимание любители игр. А вот у AMD ситуация крайне противоположная.
реклама
Сегодня в сети появился отчёт, разъясняющий проблемы, с которыми столкнулась Лиза Су. Давайте кратко резюмируем полученную информацию. Самым большим партнёром TSMC, которая и выпускает львиную долю высокопроизводительной полупроводниковой продукции, является Apple. В 4 квартале яблочная компания заключила контракт на поставку 150 000 пластин для смартфонов и 18 тысяч для процессоров М1.
Только этот фактор не мог привести к подобному положению, но это далеко не всё. Дело в том, что каждый смартфон Apple включает дополнительный 5G модемом Qualcomm X55, а это 80 000 пластин, которые проглотит яблочный гигант. Мало того, сама Qualcomm продаёт просто немыслимое количество процессоров и является клиентом №2.
Указывается, что AMD получила немалый контракт на 150 000 пластин, что стало рекордом, но всё равно недостаточно. Якобы, 80 тысяч пластин ушло на чипы для консоли PlayStation 5 и ещё 40 на Xbox Series X. Ситуация такова, что на видеокарты Radeon RX 6800/6800 XT и процессоры Ryzen 5000 осталось всего 30 000 пластин, что явно недостаточно. Не спрашивайте, когда ситуация улучшится. Точно нескоро, ведь ни Apple, ни Qualcomm не планируют сбавлять обороты.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила