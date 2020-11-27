NVIDIA продала майнерам большую часть видеокарт GeForce RTX 3080/3090 на 175 млн$ – Wccftech
Видеокарты серии GeForce RTX 3000 начали появляться в продаже. Речи о стабилизации цен и преодолении дефицита пока нет, а значит за быструю игровую модель придётся выложить гораздо больше денег, чем нам бы с вами хотелось. Долгое время эксперты размышляли о том, что могло привести к такой ситуации. Мало того, уже было выдвинуто несколько правдоподобных теорий.
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К примеру, нам говорили о проблеме некачественных конденсаторов, которые не вытягивают мощные карты. Также сообщалось о неспособности Samsung справиться со свалившимся на компанию заказом, что и привело к дефициту графических чипов. Кроме того, некоторые аналитики предполагали, что из уравнения не стоит исключать переменную майнеров.
Что же, судя по всему, именно это ребятки виновны в исчезновении серии GeForce RTX 3000 из магазинов, а вернее в том, что карты туда просто не доехали. К таким данным пришли финансовые аналитики из RBC Captial Markets и Barrons. Якобы, NVIDIA передала шахтёрам новые флагманы RTX 3080/3090 на сумму не менее 175 миллионов долларов.
Сообщается, что сегодня NVIDIA рассказала о небывалом росте прибыли на 37% на игровом направлении по сравнению с прошлым годом. Выбрасывая рассуждения экспертов на эту тему, резюмируем, что большая часть выпущенных видеокарт была продана майнерам. Также указывается, что подобная ситуация продлиться и в 4 квартале.
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