Недорогая геймерская GeForce RTX 3060 Ti в исполнении Inno3D – сроки запуска и спецификации
Большая часть пользователей ждёт выхода недорогих мощных видеокарт нового поколения. Если вы сомневаетесь в сказанном выше, то милости просим в наш предыдущий материал, там всё представлено в виде простых графиков и таблиц. Нельзя сказать, что видеокарты за 1 000 долларов никому не интересны, но и об их массовости говорить преждевременно. А вот видеокарты серии RTX 3060 явно должны заинтересовать немалую часть геймеров.
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В настоящее время у нас уже есть несколько списков с видеокартами GeForce RTX 3060 Ti. Прежде всего это: MSI и ASUS. Ознакомиться с моделями можно в таблицах ниже.
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Как видите, список немаленький. Сообщается, что изначально RTX 3060 Ti должна была поступить в продажу в середине ноября с рекомендованной стоимостью от 400 долларов, однако проблемы с поставками передвинули дату продаж на 2 декабря. Предполагается, что карта получит графический чип GA104, 4864 ядра CUDA и 8 Гб видеопамяти стандарта GDDR6. Есть мнение, что позднее мы можем увидеть вариант RTX 3060 Ti/Super с 12 Гб памяти, но это неточно.
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Сегодня в сеть просочились изображения ещё не вышедшей карты от Inno3D. Это модели: GeForce RTX 3060 Ti iChill X3 и GeForce RTX 3060 Ti Twin X2. Первая получит более эффективную систему охлаждения, состоящую из трёх вентиляторов, в то время как вторая только два кулера. Судя по всему, вторая ближе к эталонному дизайну и получит ценник ближе к 400 долларам, а первая боле мощная, с высоким разгонным потенциалом.
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