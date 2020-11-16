Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Большая часть пользователей ждёт выхода недорогих мощных видеокарт нового поколения. Если вы сомневаетесь в сказанном выше, то милости просим в наш предыдущий материал, там всё представлено в виде простых графиков и таблиц. Нельзя сказать, что видеокарты за 1 000 долларов никому не интересны, но и об их массовости говорить преждевременно. А вот видеокарты серии RTX 3060 явно должны заинтересовать немалую часть геймеров.

реклама

В настоящее время у нас уже есть несколько списков с видеокартами GeForce RTX 3060 Ti. Прежде всего это: MSI и ASUS. Ознакомиться с моделями можно в таблицах ниже.

анонсы и реклама Упала цена 2070S ASUS Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU Лютые нерефы 3080 - EVGA ASUS MSI в XPERT.RU

реклама

Как видите, список немаленький. Сообщается, что изначально RTX 3060 Ti должна была поступить в продажу в середине ноября с рекомендованной стоимостью от 400 долларов, однако проблемы с поставками передвинули дату продаж на 2 декабря. Предполагается, что карта получит графический чип GA104, 4864 ядра CUDA и 8 Гб видеопамяти стандарта GDDR6. Есть мнение, что позднее мы можем увидеть вариант RTX 3060 Ti/Super с 12 Гб памяти, но это неточно.

реклама

Сегодня в сеть просочились изображения ещё не вышедшей карты от Inno3D. Это модели: GeForce RTX 3060 Ti iChill X3 и GeForce RTX 3060 Ti Twin X2. Первая получит более эффективную систему охлаждения, состоящую из трёх вентиляторов, в то время как вторая только два кулера. Судя по всему, вторая ближе к эталонному дизайну и получит ценник ближе к 400 долларам, а первая боле мощная, с высоким разгонным потенциалом.