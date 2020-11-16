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Среди наших читателей повышенный интерес вызывают обсуждения видеокарт и процессоров. Что любопытно, с особым пристрастием обговариваются именно флагманы. Никто не хочет спорить о лучшей бюджетной видеокарте, или о самом быстром Pentium на планете. Сложно сказать, почему это происходит. Вполне возможно, что читатели просто хотят почувствовать принадлежность к дорогим мощным комплектующим. Как бы там ни было, реальность далека от наших с вами увлечений.

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Сегодня мы как следует изучим статистику Steam за октябрь 2020 года по видеокартам, составив портрет геймера на конец текущего года. Если вам интересно, как обстоят дела с процессорами, то смотрите нашу предыдущую тему. Ниже можно увидеть 20 наиболее популярных видеокарт. Среди них: 17 моделей NVIDIA, две производства AMD и одна Intel. При этом, Radeon RX 580 на десятом месте, а Radeon RX 570 на 16 позиции.

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Сегодня мы не будем осуждать плачевное состояние красной команды, поскольку оно видно невооружённым взглядом. Обратите внимание, из двадцати позиций только 5 принадлежат дорогим моделям:

GeForce GTX 1080 – 9 место

GeForce RTX 2070 Super – 10 место

GeForce RTX 2070 – 12 место

GeForce GTX 1080 Ti – 15 место

GeForce RTX 2060 Super – 18 место

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По большому счёту 12 и 18 позиция здесь немного неуместна, но оставим всё, как есть. Всё становится куда интереснее, если посмотреть на скриншот, где отражена динамика за месяц. Сколько-нибудь заметный прирост (больше 0.07%) демонстрируют 12 карт, из которых большая часть стоит до 250 долларов. Что это значит? Массовый покупатель далёк от дорогих видеокарт, его интересуют оптимальные решения, позволяющие запускать игры на средних и минимальных настройках графики в 1080р.

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Именно в этом заключается главная причина того, что 4К так медленно и со скрипом входит в быт обычного геймера. Если в ближайшие годы производители не выпустят достаточно мощные видеокарты по цене до 300 долларов, то надеяться на массовость 4К не придётся ещё долго. Кстати, именно в последнем поколении произошёл резкий рост цен, когда вместо 699 долларов, как это было с мечтой всех майнеров – GeForce GTX 1080 Ti, мы получили 1 200 долларов за GeForce RTX 2080 Ti.

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Итак, что собой представляет среднестатистический геймер? Медленная видеокарта до 200 долларов, старенький монитор с разрешением 1080р и устаревший процессор Intel.