Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Когда дело заходит о бюджетной сборке, многие наши читатели представляют себе старый, потёртый временем Intel Xeon 2008 года выпуска, материнскую плату по цене коробочки Ролтона и память в подарок от щедрых продавцов из братского Китая. Вполне возможно, что это позволит вам собрать компьютер почти за бесценок, но однозначно не принесёт вам желаемого. Ведь мы планировали получить игровую сборку, а вместо этого столкнулись с ведром ржавых комплектующих, которые за свою долгую жизнь уже подустали от любителей дешёвых игровых компьютеров. По большому счёту есть всего два выхода: можно отправиться на вторичный рынок, где за 300 условных единиц отхватить «геймерский комп, который тащит все игры на ультрах». А можно спокойно отправиться в Регард, где и собрать себе эконом вариант для тех, кто испытывает временные трудности с деньгами, или просто не хочет брать для игр дорогой компьютер.

реклама

В первом случае никто не гарантирует вам честность продавца. Я бы даже сказал – наоборот, шанс напороться на обманщика, который перепродажей зарабатывает себе на жизнь, крайне велик. Я спокойно отношусь к желанию многих наших читателей испытать удачу на собственной шкуре, но напоминаю, что вас предупредили, а значит неудачный поход на барахолку больно ударит по вашему карману и психике разочарованием и осенней хандрой. Именно поэтому лучше всего воспользоваться вторым способом, о чём мы сейчас и поговорим.

анонсы и реклама Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде Упала цена 2070S ASUS Gaming 7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Обвал цен на RTX 2070 SUPER Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU

Процессор. AMD Ryzen 3 3100. Идеальный выбор для экономного геймера. Данный 4-ядерник отлично зарекомендовал себя в работе в штатном режиме, а также неплохо справляется с играми. Он не просто хорош, но и идёт на равных с таким дорогим процессором, как Core i7-7700К. Это значит, что сегодня за 9 650 рублей можно почувствовать себя обладателем флагмана трёхлетней давности.

реклама

Материнская плата. Gigabyte B450M S2H. Данная плата обладает всеми необходимыми функциями и способна «поднять» гораздо более мощный камень. Собственно говоря, именно поэтому я использовал чипсет В450. Вдруг владелец через пару лет захочет обновиться на более быстрый Ryzen 5 5600Х, стоимость которого за это время должна существенно упасть.

реклама

Видеокарта. GeForce GTX1650 Super производства Palit. Не ждите от данной модели того, что она не сможет вам дать, так же как не стоит обманываться приставкой «Super». Даже несмотря на использование памяти GDDR6, здесь довольно низкие тактовые частоты: 12 ГГц и 128-битная шина. Это значит, что покупая данную модель следует понимать, что получить неплохой геймерский опыт вам удастся только в разрешении 1080р. Но и это продлится недолго, ведь требования растут с каждым годом. Скорее всего через пару лет вам придётся снижать настройки на средние, а разрешение до 720р. Пока же это своеобразный компромисс, который позволяет сэкономить довольно немалую сумму на видеокарте, не теряя возможности играть в современные тайтлы.

реклама

Оперативная память. 2х4 Гб DDR4 3200 МГц Patriot Viper 4 Blackout. Не торт, но в нашей сборке 8 Гб будет как находка. Не просите меня установить 16 Гб, ведь здесь они явно не к чему. Разгонный потенциал также стремится к нулю, но о разгоне речи не было. Только тотальная экономия по всем фронтам без существенного ущерба для игр.

Накопитель. Kingston A400 на 480 Гб. Первоначально я посчитал недорогой SSD на 120 Гб и к нему обычный жёсткий диск на 1 Тб. Но, как оказалось, цены этого комплекта на 1 000 рубчиков дороже одного SSD на 480 Гб. Экономию я оправдываю тем, что сейчас фильмы можно смотреть в режиме онлайн, а игры скачивать по одной. Видео и фото хранятся в облаке, а значит даже это пространство будет простаивать. Что до данной модели, то перед нами отличный накопитель, обладающий высокой скоростью чтения и записи, что позволит забыть о долгих загрузках игр. Ну а операционная система так вообще будет просто летать.

Блок питания. Aerocool VX-500 PLUS 500Вт. На этой штуке я решил сэкономить. Можно было бы переплатить пару тысяч за что-то более надёжное, но это будет нелогично. 500 Вт больше чем нужно для нашей сборки. По большому счёту, компьютер не затянет больше чем на 300 ВТ, а значит ресурс у блока питания будет немалый. Если владелец через пару лет решит пересесть на более мощный процессор и видеокарту – ему просто придётся сменить блок питания. Уверен, что, слегка разбогатев, он с благодарностью вспомнит, как два года назад мы сэкономили ему несколько тысяч рубликов.

Корпус. AeroCool Cylon Black. Очень надеюсь, что вы не ждали здесь ничего более дорогого. Просто корпус, просто работает. Ничего больше. В данном случае нас не интересуют рассказы об эргономике, о правильном потоке воздуха и тому подобные глупости, ведь наша сборка нетребовательна, мало того, она холодная и стабильная. Нет ничего, что потребует установки дополнительных вентиляторов. Хотя на задней стенке всё равно есть один комплектный на 120 мм.

Как видите, за 42 тысячи я буквально сотворил чудо. Здесь вам и игровой процессор, и материнская плата, которая позволит заменить старый камень без покупки новой модели. Не стали мы себя ограничивать и накопителем, забыв о старых жёстких дисках. Вполне неплохо себя покажет видеокарта, способная тянуть все игры в 1080р здесь и сейчас. Корпус вы забросите под стол, а значит никаких лишних светодиодов, которые будут напрягать ваше зрение. Как я уже говорил выше, здесь важно не только то, чем данная сборка является сейчас, но и то, что её легко модернизировать за счёт гибкой платформы, вместительного корпуса и щедрости AMD, понимающей проблемы своих покупателей, предлагая им на старые материнские платы ставить новые процессоры даже спустя три года после их выхода.