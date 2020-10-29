Первые изображения видеокарт Radeon RX 6800 XT от MSI и ASUS – скорость, тишина и светодиоды
Вчера состоялась презентация новых видеокарт Radeon RX 6000-й серии. Почитать об этом можно в наших материалах: 1, 2, 3, 4. Там вы найдёте исчерпывающие данные относительно производительности, технических характеристик и некоторую аналитику. Кроме того, можно ознакомиться с новыми технологиями и трассировкой лучей от AMD.
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До начала продаж ещё больше трёх недель, а значит самое время посмотреть на дизайн видеокарт от партнёров, которые уже начали показывать свои геймерские решения. На самом деле современные видеокарты мало чем отличаются друг от друга. Всё дело в используемых компонентов и материалах, что в свою очередь влияет на разгонный потенциал, температуру графического чипа и уровень шума. Давайте посмотрим на видеокарты от ASUS.
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Как видите, инженеры компании не стали жалеть подсветки, позволив геймерам устроить настоящее световое шоу в системном блоке. Наиболее мощной станет ROG STRIX LC с жидкостным охлаждением, способная порадовать настоящих ценителей скорости и энтузиастов. Обычная ROG STRIX получила три кулера с 13-ю лопастями и потребует почти три слота на материнской плате. TUF Gaming ограничится девятью лопастями и предназначается для моделей начального уровня.
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Не менее интересны модели от MSI. Посмотреть их можно на изображении выше, а также на презентации ниже. Нам снова вещают об усовершенствованной конструкции Tri-Froz и почти бесшумных вентиляторах. Всё это прекрасно, но нас с вами волнует реальная цена и наличие в магазинах, а об этом пока никто ничего не говорит.
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