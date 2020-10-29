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Каждый раз, когда разработчики видеокарт делают презентацию, они вываливают на нас тонны ненужной информации. Количество ядер, шейдеров, непонятные аббревиатуры и даже манипулируют цифрами. На самом деле нам важен только один простой показатель: реальная производительность в играх, которая при этом обеспечит отличную картинку. Что же, новые видеокарты AMD выглядят неплохо, вот только что там с визуальными эффектами?

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По словам представителей красной команды, инженеры компании помогли разработчикам игр Godfal и Dirt 5 реализовать трассировку лучей при помощи технологии Microsoft DXR API. На видеокартах Radeon RX 6000-й серии всё это будет реализовано усилиями технологии Ray Accelerator, которая уже показала себя значительно хуже того, что нам предлагает NVIDIA. Что же, мы предлагаем нашим читателям самостоятельно оценить технологические особенности трассировки лучей от AMD.

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Последние два года только ленивый не смеялся над невидимыми эффектами трассировки лучей на видеокартах NVIDIA. Во многих играх приходилось откровенно напрягаться, дабы их как следует рассмотреть. А кое-где не помогало даже это. Похоже у нас появился новый кандидат на интернет-мемы. Кстати, многие новые проекты будут основаны как на трассировке лучей от NVIDIA, так и на Microsoft DirectX Raytracing API. Будет любопытно посмотреть, как визуальные эффекты будут реализованы с применением разных алгоритмов, и кто выйдет в итоге победителем.

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А теперь простой тест: определите, на каком изображении трассировка есть, а на каком её нет.