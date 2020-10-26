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Уже скоро мы сможем получить полную информацию о видеокартах AMD следующего поколения. Это значит, что мы сможем увидеть Big Navi, о выходе которого ходили слухи несколько лет. В последнее время по сети прошла целая череда слухов, многие из которых прямо противоречат друг другу. Однако сегодня нас интересуют немного другие подробности, ведь инсайдеры отыскали снимок платы видеокарты Radeon RX 6900 XT, а также графического чипа Navi 21, который ляжет в основу целого ряда флагманских решений.

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Сообщается, что плата получит два дополнительных 8-контактных источника питания, а также общее потребление на уровне 320 Вт. При этом сам GPU потребует 235 Вт. Видеокарта получит 16 Гб графической памяти GDDR 6, которая способна обеспечить работу на тактовой частоте 16 ГГц. Это меньше, чем может предложить NVIDIA, но мы уже видели производительность Radeon RX 6800 XT производства ASUS, которая работала на 290 Вт, что обеспечило ей более 2.5 ГГц.

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Также мы можем посмотреть на изображение выше, на котором идёт прямое сравнение графического чипа Navi 10 в RX 5700 и Navi 21 в Radeon RX 6900 XT. Сообщается, что он будет больше ровно в два раза, что и обеспечит его всем необходимым для противостояния с GeForce RTX 3080. Кстати, совсем недавно графический чип на Navi 21 показал в тесте Fire Strike Ultra внушительные 11 500 баллов против 10 600 баллов у RTX 3080. Вполне неплохо.

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