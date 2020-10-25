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Видеокарта ASUS Radeon RX 6800 XT получит высокую тактовую частоту – до 2557 МГц с TDP 290 Вт
Флагман AMD Radeon RX 6800 XT производства ASUS получит нереальные тактовые частоты свыше 2500 МГц

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Совсем недавно мы видели тесты, в которых ещё не вышедшая Radeon RX 6800 XT умудрилась показать весьма неплохие результаты. Так, новинка набрала в FireStrike Ultra больше 10 000 баллов, что соответствует старшей модели GeForce RTX 3080. По этому поводу высказывались предположения, что более мощная Radeon RX 6900 XT окажется ещё производительнее, флагманов от NVIDIA.

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Сегодня в сеть попали любопытные сведения о тактовых частотах Radeon RX 6800 XT. Сообщается, что перед нами модель от ASUS, которая получила TDP 290 Вт, что позволило её набрать тактовые частоты выше 2.5 ГГц. Кроме того, видеопамять карточки работала со скоростью 16 Гбит/с. Также указывается, что перед нами не финальный экземпляр, а предрелизный инженерник, имеющий некоторые проблемы с драйверами.

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Рассмотреть тактовые частоты можно на изображении ниже. Предположительно, подобный разброс основан на нестабильных драйверах и в будущем будет исправлен. По мнению экспертов, перед нами одна из самых мощных видеокарт серии Radeon RX 6800 XT, поскольку базовые показатели TDP обычных моделей равны 255 Вт. Неясно, насколько разница в 35 Вт скажется на производительности, а также на разгонном потенциале. 

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В 3DMark 11 засветилось несколько систем, одна из которых достигла 2557 МГц. Согласно ранним утечкам, это должно позитивно сказаться на общем быстродействии, ведь у видеокарт NVIDIA данный показатель значительно ниже даже в самых отборных экземплярах с жидкостным охлаждением.

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