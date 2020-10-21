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Анонс видеокарт AMD следующего поколения состоится уже 28 октября. До этого момента в сети могут появиться ещё ряд любопытных сведений. Однако и на сегодня нам есть чем поделиться с нашими читателями. Так, вначале стало известно, что флагманская Radeon RX 6900ХТ получит высокую тактовую частоту до 2.4 ГГц. После этого выяснилось, что информация может оказаться неправдоподобной, ну а сегодня всё стало куда любопытнее.

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Кажется, Big Navi может полностью оправдать своё название. Сегодня в сеть попали изображения BIOS, где максимальная тактовая частота указана на невероятной отметке 2.8 ГГц. В источнике указано, что перед нами специальная версия видеокарты, оснащённая мощной системой жидкостного охлаждения, но даже этот факт не умаляет потенциал, заложенный в графический чип Navi 21.

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Давать точных прогнозов никто не решился, ведь уже через неделю мы всё узнаем и так. Кстати, ранее указывалось, что в продажу может поступить усиленный вариант Radeon RX 6900ХТХ, будет любопытно взглянуть на что он окажется способен в реальности.

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Отметим, что эксперты полагают, что нас ждут следующие тактовые частоты: от 2.1 до 2.3 ГГц в игровом режиме и до 2.4 ГГц в режиме буста. Неясно, является ли карта отборным экземпляром, или все новые видеокарты будут разгоняться так же хорошо, ну или по крайней мере иметь разгонный потенциал.