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Буквально вчера появились обнадёживающие сведения о будущем флагмане AMD. Это долгожданная видеокарта из серии Big Navi, наиболее быстрым представителем которой станет Radeon RX 6900 ХТ. На тот момент указывалось, что она получит крайне высокие тактовые частоты на уровне 2.4 ГГц и выше, поскольку перед нами были данные референсной версии. Мало того, речь шла о возможном выходе ещё более внушительной модели Radeon RX 6900 ХТХ, с тактовыми частотами на уровне 2.5 ГГц. Судя по последним сведениям, всё это может оказаться не более чем фейком.

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Итак, известный инсайдер rogame на своём канале в Твиттере выложил более приземлённые данные о графических процессорах Navi 21. Прежде всего он указывает, что 2.4 ГГц станет эксклюзивом для флагмана. Мало того, это будет тактовая частота в режиме буста, которая потребует невероятных ресурсов. Остальные режимы более щадящие, особенно это заметно по штатным тактовым частотам, стартующим с 1500 МГц.

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На самом деле никто не знает, что покажет Лиза Су. Главная проблема, на которую указывают эксперты – это низкая пропускная способность графической памяти, поскольку быстрая GDDR6X стала эксклюзивом NVIDIA. Единственная надежда на архитектурные улучшения. Тем не менее, может оказаться и так, что новая Radeon RX 6900 ХТ окажется гораздо медленнее GeForce RTX 3080. Кстати, очень многое зависит от цены вопроса, поскольку большая часть продаж идёт в нижнем и среднем ценовых диапазонах.