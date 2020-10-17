Radeon RX 6900ХТ–Big Navi получит высокую тактовую частоту и низкую цену–2.4 ГГц vs 1.7 у RTX 3080
В настоящий момент мы знаем все возможности новых видеокарт NVIDIA Geforce RTX 3000-й серии. Иногда появляются более мощные модели, но средний прирост производительности уже не изменится. Однако насчёт конкурирующей AMD известно крайне мало. Видеокарты серии Big Navi должны поступить в продажу уже в ноябре. Ранее высказывались разные идеи относительно того, за счёт чего Radeon RX 6900 ХТ удастся обойти Geforce RTX 3080 по производительности. Сегодня появились ключевые детали.
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Как стало известно, красный флагман получит 16 Гб памяти GDDR6 при максимальном TDP 255 ВТ. Тактовая частота памяти будет гораздо ниже, чем у RTX 3080, поэтому было принято решение поднять тактовые частоты чипа. Сообщается о невероятных 2.4 ГГц. Что любопытно, это далеко не окончательные спецификации. Инсайдеры указывают, что на основе графического ядра Navi 21 выпустят настоящего монстра с приставкой «XTX». Он может получить тактовые частоты чипа гораздо выше 2.4 ГГц в референсном исполнении.
Эксперты сообщают, что флагман получит цену в 599 долларов, что станет настоящим ударом по Geforce RTX 3080. Что до производительности, то представители AMD неоднократно указывали, что нас ждёт полноценный графический чип для игры в 4К на максимальных настройках графики. Будем надеяться, что они говорят правду.
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