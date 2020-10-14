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Из последних слухов мы знаем, что новые процессоры Intel Core 11-го поколения под кодовым названием Rocket Lake могут удивить игровое сообщество, одновременно с этим порадовать фанатов синих. Так, кроме архитектурных улучшений нас ждёт высокие тактовые частоты, способные в режиме буста превышать 5.5 ГГц на все ядра. Вполне возможно, что именно с этой целью было решено ограничиться 8-ядерными моделями, что позволит лучше раскрыть их в реальных играх.

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Одновременно с этим вспыли опасения на тему того, что 12-ядерный Ryzen 9 5900X может оказаться не таким быстрым, как об этом говорит AMD. Речь идёт не о тестах, а о реальных играх, где всё может решить высокая тактовая частота. Ясно, что 12-ядерные процессоры никогда не были массовыми. Также ясно, что флагман Intel 11-го поколения окажется уделом энтузиастов. Именно поэтому нас с вами в первую очередь интересует такой процессор, как Ryzen 5 5600. AMD пока ничего не говорит на этот счёт, но это не значит, что утечек нет совсем.

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Напомним, в новом поколении Ryzen 5000-й серии AMD увеличила конечную стоимость на 50 долларов. Это было воспринято негативно, но оправдывается как премия за повышенную производительность в играх. 6-ядерынй Ryzen 5 5600X стоит 300 долларов, а вот цена Ryzen 5 5600 и сроки выхода оставались загадкой. Как стало известно, он поступит на прилавки уже в начале 2021 года с ценой в 220 долларов. Это на 20 долларов дороже модели Ryzen 5 3600 и на 80 дешевле Ryzen 5 5600X. Нам не известны его тактовые частоты и другие характеристики.

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Эксперты полагают, что решение выпустить бюджетный массовый процессор продиктовано неготовностью BIOS для материнских плат на чипсетах: В450 и Х470. Вероятно, AMD полагает, что у покупателей более дорогих камней найдутся деньги на новые материнские платы, а те, кто выбирает бюджетный процессор, не могут позволить себе лишние траты на новую материнку. Также предполагается, что Ryzen 5 5600 сможет легко конкурировать с более дорогим Intel Core i5-10600K.