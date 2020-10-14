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В последние годы мы стали свидетелями возвращения AMD в высшую лигу. Иногда кажется, что красные везде, от серверных чипов, где преимущество по соотношению цены/производительности просто колоссально, до ноутбуков, где новые Ryzen 4000-й серии зарекомендовали себя как лучший выбор за разумные деньги. Мало того, это действительно бескомпромиссные решения, позволяющие достичь очень неплохого уровня производительности в рамках мобильного сегмента.

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Что более важно, с каждым годом сокращается разрыв между Intel и AMD в игровом сегменте, где синие традиционно лидировали последнее десятилетие. 5 ноября в продажу поступят новые процессоры во главе с 12-ядерным Ryzen 9 5900X. Тесты показывают, что на этот раз в роли догоняющего будет Intel. Хотя, кажется, не всё так просто, как может показаться на первый и даже на второй взгляд.

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Сегодня появились слухи о производительности 11-го поколения процессоров Intel Core 11 – Rocket Lake. Нам и раньше говорили, что впервые за 5 лет они получат абсолютно новую архитектуру. Испортить всё может устаревший 14-нм техпроцесс, что вызывает опасения, но, похоже, инженерам компании с этим удалось с этим справиться. Сообщается, что новинки получат всего 8 ядер, в отличие от 10-ядерного Core i9-10900K, однако всё решат архитектурные инновации.

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Кроме поддержки PCIe Gen 4.0 и роста IPC известно о приросте тактовой частоты. Якобы, новинки смогут легко разгоняться до 5.5 ГГц на все ядра. Тестов пока нет, однако источник вполне солидный. Означает ли это, что нас ждёт настоящая борьба за игровой сектор, неясно, но мы точно знаем, что Intel без боя не отдаст то, что кормило компанию долгие десятилетия.