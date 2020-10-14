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На прошлой неделе AMD представила новую линейку процессоров на архитектуре Zen 3. Одним их ключевых свойств новых чипов назывался резкий прирост IPC, что должно привести к увеличению производительности для одного ядра. Дабы доказать мощь самого быстрого из представленных процессоров – 12-ядерного Ryzen 9 5900X, были показаны тесты в Cinebench R20, где новинка обошла всех конкурентов почти на сотню баллов. Стоит учитывать, что получить в Cinebench R20 лишние 10 баллов – это уже подвиг, а здесь у нас преимущество в невероятные 90 баллов.

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Данные тестирования официальные, а значит ставить их под сомнение мы не можем. В этой ситуации стоит дождаться появления независимых обзоров. При этом у нас есть и другие данные. Так, на основе слов и некоторых цифр от руководства AMD были получены точные данные в многоядерных тестах. Назвать их выдающимися сложно, ведь разница между Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 5900X составила всего 1 000 баллов. Никто не отрицает, что по сравнению с конкурентом – это настоящий прорыв, но, судя по всему, инженеры делали упор именно на одноядерную производительность.

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Информация на изображениях переведена с польского автоматическим переводчиком

В этой ситуации может оказаться, что реальные показатели в играх могут быть совсем не такими радужными, как нам бы хотелось. Например, разница в 90 баллов с Intel Core i9-10900K может стать совсем не такой критической, как представлено на картинке. Мало того, далеко не везде важны одноядерные показатели. Мало того, по части тактовой частоты красные снова позади. Как мы видели, по второму показателю новинка не демонстрирует такого же скачка. Кроме того, до сих пор нет тестов менее производительных процессоров. Неясно, почему AMD их не показала. Может быть есть какая-то причина?