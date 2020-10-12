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С момента анонса новых процессоров Ryzen 5000-й серии прошло уже несколько дней. Праведный гнев фанатов утих, а многие даже начали посматривать в сторону конкурентов. Неожиданно выяснилось, что геймерский Core i9-9900KF окажется гораздо выгоднее Ryzen 7 5800X, поскольку уже сегодня стоит в России 450 долларов, в то время как последний получит розничную цену гораздо выше. В любом случае всё это проблемы выбора, которые нас в данном материале не сильно волнуют.

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Как мы уже сообщали, AMD в очередной раз подтвердила, что все материнские платы на старых чипсетах В450 и Х470 смогут принять на борт новые процессоры Ryzen 5000-й серии. Вот только развёртывание доступной версии BIOS начнётся не ранее 2021 года, что очень усложнит жизнь тем, кто планировал этой осенью купить себе новый камешек. На самом деле точных сроков нет, а значит никто не будет следить за тем, когда тот или иной производитель выпустит обновление для бюджетных материнских плат.

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С одной стороны – это плохо, но с другой – владельцы подобных решений хотя бы в перспективе получат такую возможность. А вот относительно тех, кто до сих пор сидит на старых чипсетах 300-й серии, всё однозначно решено (A320, B350 и X370). Как сообщается, микрокод AGESA с поддержкой новых чипов для них создан не будет, а значит и BIOS создать невозможно. Что до новых чипсетов, то многие из материнских плат уже начали получать необходимую версию прошивки. AMD советует обновиться до версии AGESA 1.1.0.0.