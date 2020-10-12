AMD официально сообщила о завершении жизненного цикла материнских плат на чипсетах A320, B350 и X370 – поддержки новых процессоров Ryzen 5000-й серии не будет
С момента анонса новых процессоров Ryzen 5000-й серии прошло уже несколько дней. Праведный гнев фанатов утих, а многие даже начали посматривать в сторону конкурентов. Неожиданно выяснилось, что геймерский Core i9-9900KF окажется гораздо выгоднее Ryzen 7 5800X, поскольку уже сегодня стоит в России 450 долларов, в то время как последний получит розничную цену гораздо выше. В любом случае всё это проблемы выбора, которые нас в данном материале не сильно волнуют.
реклама
Как мы уже сообщали, AMD в очередной раз подтвердила, что все материнские платы на старых чипсетах В450 и Х470 смогут принять на борт новые процессоры Ryzen 5000-й серии. Вот только развёртывание доступной версии BIOS начнётся не ранее 2021 года, что очень усложнит жизнь тем, кто планировал этой осенью купить себе новый камешек. На самом деле точных сроков нет, а значит никто не будет следить за тем, когда тот или иной производитель выпустит обновление для бюджетных материнских плат.
С одной стороны – это плохо, но с другой – владельцы подобных решений хотя бы в перспективе получат такую возможность. А вот относительно тех, кто до сих пор сидит на старых чипсетах 300-й серии, всё однозначно решено (A320, B350 и X370). Как сообщается, микрокод AGESA с поддержкой новых чипов для них создан не будет, а значит и BIOS создать невозможно. Что до новых чипсетов, то многие из материнских плат уже начали получать необходимую версию прошивки. AMD советует обновиться до версии AGESA 1.1.0.0.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила