Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последнее время на рынке процессоров происходит довольно любопытная ситуация. Можно с уверенностью сказать, что события развиваются не по плану, который нарисовала Intel много лет назад. И дело даже не в трудностях с освоением 10-нм техпроцесса, а в пиковой производительности, ведь уже год лидерами на этом направлении остаются процессоры AMD. Единственным направлением, где безоговорочным лидером являются камни от Intel, остались игры. На самом деле разница между флагманами обеих компаний незначительна, но она есть и это отличный повод для гордости.

реклама

Уже в начале ноября на рынок хлынут новые процессоры AMD, которые окажутся быстрее и здесь, но это уже другая история, ведь нас сегодня интересует совсем не это. Уже известно, что новый 12-ядерный флагман Ryzen 9 5900X будет стоить 549 долларов. По какой цене он попадёт к нам, сложно представить, и в этот самый момент самое время присмотреться к альтернативным вариантам, лучшим из которых может стать 8-ядерный Core i9-9900KF.

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке 2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Посудите сами: 8 ядер, 16 потоков, тактовая частота до 5 ГГц с возможностью разгона, а, как известно, этот чип легко гонится до 5.2 ГГц на воздухе под средним кулером. Ещё пару месяцев назад вас бы остановила его цена, но сейчас всё складывается как нельзя лучше. Так, на Amazon данный чип можно взять за 380 долларов. Давайте подумаем, намного ли быстрее окажется новый Ryzen 7 5800X, стоимость которого зафиксирована на уровне 450 долларов? В реальных условиях совсем немного, а в играх и того меньше.

реклама

Сказать, что у отечественных ритейлеров Core i9-9900KF уж очень дорог, также нельзя. Так, на Регарде он стоит 35 630 рублей, что равно чуть более 450 долларам, но это здесь и сейчас, без очередей и наценок. Кто в здравом уме решит взять Ryzen 7 5800X, если есть Core i9-9900KF, неясно. Но мы вам рекомендуем присмотреться к последнему чипу, с ним у вас точно не будет проблем с производительностью многие годы.