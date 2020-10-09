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Вчера вечером состоялся анонс процессоров Ryzen 5000-й серии. Авторы нашего сайта уже сказали об этом мероприятии достаточно, поэтому мы не будем останавливаться ни на ценах, ни на производительности новинок. В данный момент нас интересуют совсем другие проблемы. Так, ещё несколько месяцев назад пошли нехорошие слухи, согласно которым все владельцы материнских плат на чипсетах 400-й серии будут лишены возможности установить туда процессор на Zen 3. Шум поднялся настолько сильный, что в дело вмешалась сама AMD. Представители компании заверили разгорячённых фанатов, что вся 400-я серия получит обновления BIOS, гарантирующие совместимость с новыми чипами.

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Уже тогда некоторые эксперты высказывали мнение, что производители материнских плат используют неопределённую позицию AMD в своих целях. Сегодня в сеть начали просачиваться новые подробности. Так, ASUS представила список материнских плат, которые получили или получат поддержку новых процессоров в самое ближайшее время. Что же, как и предсказывали пессимисты, там только чипсеты: B550, X570 и А520. А вот обладателям материнок на 400-й серии придётся подождать.

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По сообщениям ASUS, BIOS для этих чипсетов появится на ранее января 2021 года. Мало того, это могут быть избранные серии, представленные чипсетом Х470, о сроках обновления В450 никто не говорит. Но, если бы проблема была только в ожидании. Мы же с вами прекрасно понимаем, что до начала продаж новых процессоров Intel Core 11-го поколения (Rocket Lake) нормальных цен на Ryzen 5000 нам не видать.

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И здесь в дело вступает хитрый маркетинг. Для того чтобы получить обновление BIOS для своей материнской платы, вам придётся подтвердить наличие нового процессора. Картина примерно следующая: вы покупаете новый процессор, идёте домой, на сайте производителя вашей материнской платы вбиваете уникальный номер этого процессора и ждёте. Сколь долгим будет срок, никто не поясняет. Только после получения соответствующего одобрения вы сможете установить на плату новый камешек.