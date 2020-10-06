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Совсем недавно HUAWEI объявила о старте бета-теста стабильных прошивок EMUI 11 и Magic UI 4 за пределами Китая. На этот раз в число избранных стран попала и Россия. Всего в тесте участвуют 22 актуальных смартфона 2019-2020-х годов. По больше части – это флагманы, владельцы которых прекрасно знали, что их ждёт самая последняя версия прошивки на новой операционной системе Android 11. Совсем иная ситуация с теми, кото купил не такой дорогой телефон. Давайте сегодня выясним, какие аппараты могут рассчитывать на выход обновления.

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Ещё в начале осени появился приблизительный список, в который входило не более тридцати аппаратов. Всё это время он дополнялся и сейчас, похоже, перед нами финальный перечень телефонов HUAWEI, которые вправе рассчитывать на самую новую прошивку на базе Android 11. В текущий список попали также телефоны суббренда Honor, для которых выходит Magic UI 4.

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Что любопытно, совсем недавно в список были добавлены телефоны серии Mate 20, выпущенные в конце 2018 года. Ясно, что они выглядят современно, но подобная практика подтверждает, что китайская компания решила увеличить жизненный цикл своих флагманов. Также в списке можно увидеть относительно недорогие смартфоны серий Nova, что расширяет круг пользователей, которые получат обновление.

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Что до сроков, то здесь всё просто: 22 смартфона указанных в нашем предыдущем материале, получат EMUI 11 и Magic UI 4 до конца 2020 года. Есть вероятность, что некоторые смартфоны также могут на это рассчитывать, но эта информация не афишируется. В этом случае важно то, что ваш аппарат будет обновлён, поскольку десятки других телефонов такой возможности не получили. Предположительно, все остальные телефоны получат своевременную рассылку в 1 квартале 2021 года.