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После введения санкций против HUAWEI, для китайцев настали трудные времена. Новый флагман Mate 40 Pro так и не выпущен. Мало того, слухи указывают, что его тираж будет настолько мал, что даже жители Китая вынуждены будут стоять за ним в долгой очереди. Ещё хуже обстоят дела с комплектующими и даже с доступом к операционной системе Android. С каждым месяцем ситуация усложняется, а значит мы рано или поздно столкнёмся с жёсткой ответной реакцией.

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Пока же боссы HUAWEI делают вид, что всё в полном порядке, выражая лёгкую обеспокоенность озвученными выше проблемами. Мало того, совсем недавно стартовало большое бета-тестирование прошивок EMUI 11 и Magic UI 4 для актуальных смартфонов HUAWEI и Honor. Первыми, кто смог присоедниться к тесту, оказались жители Поднебесной, а следом за ними такая возможность была предоставлена и многим другим фанатам компании в других странах. Первая семёрка включает: Китай, Россию, Германию, Испанию, Турцию, Польшу и Великобританию.

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Давайте изучим полный список аппаратов, в рамках которого проходит тестирование:

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Это все смартфоны, которые значатся в качестве участников. Однако в разных странах их перечень может отличаться, а значит в России для бета-теста доступны только некоторые из них. Для того чтобы узнать о статусе своего телефона и присоединиться к тесту, нужно скачать приложение с официального сайта HUAWEI, установив его на свой телефон.