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Сегодня официальный представитель Xiaomi сделал заявление, которое оказалось довольно неожиданным. По его словам, к концу октября все смартфоны, которые должны были получить прошивку MIUI 12, могут рассчитывать на её выход к концу октября. Отметим, что сейчас идёт третья волна рассылки, кроме того, вторая волна не была завершена, а до 12 октября в Китае программисты вообще не будут работать, поскольку там проходят национальные праздники.

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Всё это ставит под сомнение возможность своевременного выхода обновлений. И в этом случае у нас остаются только стабильные китайские сборки, которые регулярно выходят по всему миру. Сегодня разработчики представили большую сборку для двадцати смартфонов. Отметим, что там всего два языка: китайский и английский. Русского нет, поскольку это не глобальная прошивка, а значит перед установкой стоит хорошенько подумать.

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Для установки данной стабилки вам потребуется разблокированный загрузчик, а также информация с официальных форумов по каждому телефону. Поскольку их слишком много, мы не публикуем эти данные. А вот скачать ссылки вы можете. Как видите, здесь представлены и новые смартфоны 2020 года и даже устройства, поступившие в продажу в начале 2019 года, например, Redmi Note 7 Pro. Если вас интересует больше прошивок, то можно изучить наш материал, в котором есть ссылки на 48 телефонов. Они также имеют только английскую версию региональных настроек.