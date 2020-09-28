20 популярных смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 12 от 28 сентября – список и ссылки на закачку
Сегодня официальный представитель Xiaomi сделал заявление, которое оказалось довольно неожиданным. По его словам, к концу октября все смартфоны, которые должны были получить прошивку MIUI 12, могут рассчитывать на её выход к концу октября. Отметим, что сейчас идёт третья волна рассылки, кроме того, вторая волна не была завершена, а до 12 октября в Китае программисты вообще не будут работать, поскольку там проходят национальные праздники.
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Всё это ставит под сомнение возможность своевременного выхода обновлений. И в этом случае у нас остаются только стабильные китайские сборки, которые регулярно выходят по всему миру. Сегодня разработчики представили большую сборку для двадцати смартфонов. Отметим, что там всего два языка: китайский и английский. Русского нет, поскольку это не глобальная прошивка, а значит перед установкой стоит хорошенько подумать.
Для установки данной стабилки вам потребуется разблокированный загрузчик, а также информация с официальных форумов по каждому телефону. Поскольку их слишком много, мы не публикуем эти данные. А вот скачать ссылки вы можете. Как видите, здесь представлены и новые смартфоны 2020 года и даже устройства, поступившие в продажу в начале 2019 года, например, Redmi Note 7 Pro. Если вас интересует больше прошивок, то можно изучить наш материал, в котором есть ссылки на 48 телефонов. Они также имеют только английскую версию региональных настроек.
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Смартфон
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Ссылка
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Смартфон
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Ссылка
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Redmi 10X 5G
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POCO F2 Pro
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Redmi Note 8 Pro
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Mi 9 Lite
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Redmi 10X Pro
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Mi CC9
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Mi 9
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Redmi K20 Pro
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Mi 10 Pro
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Mi 9T Pro
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Mi 9 Pro 5G
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Mi 10
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Redmi Note 8
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Mi 10 Youth Edition
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Mi 9 SE
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Mi 10 Lite Zoom
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Mi CC9e
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Mi CC9 Meitu Edition
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Redmi K30 Pro
|
Redmi Note 7 Pro
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